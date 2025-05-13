Sanat fuarı rüzgarı New York’ta

Dünyanın en prestijli sanat fuarlarından biri olan TEFAF (The European Fine Art Foundation), 9-13 Mayıs 2025 tarihleri arasında New York’un ikonik mekânlarından Park Avenue Armory’de sanatseverlerle buluştu.

On birinci edisyonunu gerçekleştirecek olan TEFAF New York, modern ve çağdaş sanat, mücevher, antik eserler ve tasarım alanlarında 91 seçkin uluslararası galeriyi bir araya getirerek, sanat dünyasının nabzını tutuyor.

New York, küresel sanat piyasasının merkezi olarak, TEFAF gibi bir fuar için eşsiz bir zemin sunuyor. Park Avenue Armory’nin tarihi dokusu, fuarın modern ve çağdaş sanat eserlerini sergilemek için sunduğu benzersiz atmosferle birleşiyor. Fuar, 55.000 metrekarelik Wade Thompson Drill Hall ve tarihi dönem odalarında düzenleniyor; bu odalar, yalnızca TEFAF’e özel olarak sergiler için açılıyor.

Sanat tarihçisi Jenny Gibbs, bu mekanın önemini şu sözlerle vurguladı:

“Park Avenue Armory’nin 19. yüzyıl odalarında sergilenen modern eserler, tarih ile çağdaşlık arasında büyüleyici bir kontrast oluşturuyor.”

Bu yılki fuar, 13 ülkeden 78’i geri dönen, 13’ü ise ilk kez katılan galerilerle çeşitliliğini ortaya koyuyor. Gana Art (Seul), Modernity Stockholm (Stockholm), Tornabuoni Art (Floransa) ve Sprüth Magers (Berlin) gibi önde gelen galeriler, Jean-Michel Basquiat, Andy Warhol, Pablo Picasso, Anish Kapoor, Alexander Calder ve Louise Bourgeois gibi ikonik sanatçıların eserlerini sergiledi.

White Cube galerisi, Danh Vo’nun 14. yüzyıl Fransız kireçtaşı heykeli “Madonna ve Çocuk” ile dikkat çekerken, Alexander Calder’in “Little White” adlı heykeli de fuarın öne çıkan parçalarından biri olacak.

TEFAF New York’un küratöryel yaklaşımı, sanat piyasasındaki mevcut dalgalanmalara rağmen koleksiyonerlerin ilgisini çekmeyi başardı.

Sanat ekonomisti Clare McAndrew’un Art Basel ve UBS Küresel Sanat Piyasası Raporu’na göre, küresel sanat satışları 57,5 milyar dolara gerileyerek %9’luk bir düşüş yaşadı. Ancak TEFAF, nispeten daha erişilebilir fiyatlarla sunduğu yüksek kaliteli eserlerle bu zorlu dönemde öne çıktı.

Sanat piyasası analisti ve Artnet yazarı Katya Kazakina, fuarın başarısını şu şekilde değerlendirdi:

“TEFAF New York, ekonomik belirsizliklere rağmen koleksiyonerlerin güvenini kazanmayı başarıyor. Fiyatlar daha uygun olduğunda, alıcılar daha cesur davranıyor.”

Fuarın yenilikçi tasarımı, Hollandalı Tom Postma Design tarafından hayata geçiriliyor. Postma, Armory’nin tarihi dokusunu çağdaş bir estetikle buluşturarak, fuarın görsel deneyimini güçlendirdi.

TEFAF’in yeni genel müdürü Dominique Savelkoul, ilk New York fuarında sanat dünyasının küresel buluşmasına tanık olmaktan heyecan duyduğunu belirtti:

“New York’un enerjisi, sanat dünyasının merkezi olarak eşsiz. TEFAF, bu şehirde sanatın en iyisini sunma geleneğini sürdürüyor.”

TEFAF New York, yalnızca bir sanat fuarı değil, aynı zamanda kültürel bir platform. Eş zamanlı olarak düzenlenen TEFAF Online, fuarda sergilenen eserlerin bir seçkisini dijital ortamda sunarken, kültürel liderlerin katıldığı programlar ve söyleşiler sanatseverlere yeni bakış açıları kazandırıyor. Ayrıca, TEFAF Müzesi Restorasyon Fonu (TMRF), bu yıl Hispanic Society Museum & Library’ye, 1458 tarihli nadir bir el yazması olan “Horae beatae marie secundum usum curie romane”in korunması için hibe sağladı. Bu girişim, TEFAF’in kültürel mirası koruma misyonunu güçlendirdi.

Sanat eleştirmeni Rachel Spence, TEFAF New York’u “sanat tarihinin geniş bir yelpazesini bir araya getiren bir hazine” olarak tanımladı.

Spence, “Fuar, yalnızca sanat eserlerini sergilemekle kalmıyor, aynı zamanda koleksiyonerler ve kurumlar için bir keşif alanı sunuyor” dedi. Venedik Bienali küratörü Francesco Bonami ise fuarın “modern sanatın evrensel dilini tarihsel bir bağlama oturtmadaki başarısını” övdü.

TEFAF New York 2025, sanatseverlere, koleksiyonerlere ve profesyonellere, küresel sanat dünyasının en iyilerini bir arada deneyimleme fırsatı sunuyor. 8 Mayıs’ta davetiyeli koleksiyoner ön izlemesiyle başlayacak fuar, 9-13 Mayıs tarihlerinde genel ziyarete açık olacak.