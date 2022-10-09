﻿Sanat toplumdan destek görmezse asla gelişemez

RÖPORTAJ: Mayıs Alizade

FOTOĞRAFLAR: Teyyar Tosun

Yaklaşık 50 yılı bulan meslek hayatında dünyanın farklı noktalarında çok sayıda sergiler açan, fuarlara ve müzayedelere katılan, kitap ve dergiler çıkaran Galeri Baraz'ın sahibi Yahşi Baraz Yeniçağ'a konuştu:

Yeniçağ: Türkiye'de Batı tarzı modern sanatın önünün açılmasında Selim Turan'ın 1946'da Paris'e giderek orada Avrupalı sanatçılarla birlikte çalışmasının, asistanlık yapmasının önemine vurgu yapıyorsunuz. Bu sohbetimize bu kadar önem verdiğiniz işte o noktadan başlayalım mı? İzninizle Selim Turan'ın Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş felsefesinin fikir babalarından ve Cumhuriyetin kuruluşunda önemli roller üstlenmiş bir kişilik olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında yer almış tıp profesörü babası Hüseyinzade Ali Bey'in aynı zamanda çok iyi bir ressam olduğunu da hatırlatalım...

Baraz: Ben Selim Turan'ı 1985'te Türkiye'ye getirdim. Kendisi 1946'da Paris'e taşınarak Fikret Mualla, Abidin Dino, Avni Arbaş, Hakkı Anlı, daha sonra Mübin Orhon, Nejat Devrim gibi sanatçıların bulunduğu ortamda yaşamış ve 1949-50'den başlayarak soyut sanatla uğraşmıştır. Selim Turan Avrupa'da yaşayan Türk ressamları arasında entelektüel düzeyi en yüksek olan sanatçıydı. Paris'te yaptığı eserlerin çoğundan Türkiye'nin sanat kamuoyu habersizdir. O devirde Türkiye'den giden sanatçıların hiçbiri Paris'in sanat ortamına girememiştir. Hepsi çalışmalarını Türkiye'yle bağlantılı şekilde sürdürmüştür. Hatta Fikret Mualla gibi bir ressam bile galerilerle ilişki kuramamış, müzelere resim satamamış, varlıklı koleksiyoncular kendisiyle ilgilenmemiştir. Nasıl olur: Paris'te yaşıyorlar ancak eserleri Türkiye'de satılıyor? Ben onların hepsinin atölyelerini dolaşmış, resimlerini çekmişim. Bu sözleri onları küçümsemek anlamında telaffuz etmiyorum. Hepsi 40-50 metrekarelik atölyelerde çalışıyordu, tablolarını koymak için depoları yoktu, 75-80'li yaşlarına gelmelerine rağmen çoğu eser satamamıştı. Ben 1985-90'lı yılları kastediyorum. O zaman Türkiye'de de resim satmak için ortam yoktu. Onun için o dönemin ressamları 'Kayıp kuşak'tır. Onlardan öncekiler de maddi kazanç elde edememiş hakkettikleri saygıya ulaşamamışlardı. Bugünkü durumu soracaksınız. Bu toplum, ressamları kabul etmiyor. Bunu nasıl kırabiliriz? Zenginlerimiz mi tablo alacak, devlet mi destek verecek, yabancı koleksiyoncular mı gelecek? Bir sıçrama yapılması gerekir yani. Selim Turan hem iyi ressamdı hem de onun kişiliğine değer veren bir çok koleksiyoncu Turan'ın tablolarını alıyordu. Araştırdığınızda onun 1950-70 yılları arasında yaptığı tabloların kıymetli olduğunu göreceksiniz.

Yeniçağ: Ondan sonraki yapıtları çok değerli değil mi?

Baraz: Dünya çapında tanınan ressamlara baktığınızda her birinin hayatında ve yaratıcılığında belirli dönemin değerli olduğunu göreceksiniz. Örneğin John Bergel'in söylediğine bakarsak, Picasso 1907-1915 yılları arasında çok değerli eserler vermiştir. Sonra ise kendini tekrarlamıştır. Ressam ünlü oluyor ve bir de bakıyorsunuz ki,1970'te yaptığı tabloları 2010'da yeniden yapmıştır. Oysa ressamın yaratıcılığının belirli aşamalarının olması gerekir. Sanatçının kendisiyle mücadele etmesini becermesi gerekir. Bunu beceremeyen sanatçı eserleri sanat mezarlığına gider. Koleksiyoncular o eserleri değil almak, o ressama da hiçbir vakit ilgi göstermezler.

Yeniçağ: Önemli bir noktaya dokundunuz. Haziran 2017'de Sabancı Müzesi, Selim Turan'ın sergisini açmıştı. Sizi tatmin etmemiş miydi?

Baraz: Sergi için Selim Turan'ın kitabı basıldı. Ben yeterli saymadım. O sergiyi hazırlayanlar Selim Turan'ı tanımıyorlardı, ikinci elden edindikleri bilgilerle hazırlanmış bir sergiydi. Kitabı okuyunca görüyorsunuz. Programı doldurmak için açılmış bir sergiydi. Sanki sipariş üzerine açılmıştı. Serginin faydası oldu; kitap basıldı, hayli insan Selim Turan ve Feyhaman Duran'ın yapıtlarını gördü.

Yeniçağ: Senelerden beri Selim Turan'la Paris'te yakın ilişki içinde bulunmuş Türk ressamlarla konuştuğumuzda dikkatleri her zaman sizin emeğinize çekmişler. Selim Turan'ın büyük bir retrospektif sergisini zatıalinizin açması en mantıklı bir iş olmayacak mı?

Baraz: Ben bugüne kadar Turan'ın bir çok kez sergisini açtım, hepsini de kendi imkanlarımla. Sattığım eserlerin tamamı ciddi koleksiyonlarda muhafaza ediliyor. Böyle bir retrospektif sergiyi açmak ciddi maddi destek talep ediyor. Selim Turan'ın retrospektif sergisi için 100-250 bin dolar bir para gerekir.

Yeniçağ: Kültür Bakanlığı veya bankalar destek vermez mi?

Baraz: Herhangi büyük bir vakıf veya banka destek verirse, bunu düşünebilirim kuşkusuz.

Yeniçağ: Bu işlerin duayeni olarak halihazırdaki ortamdan memnun olmadığınızı görüyorum. Türkiye'de sanat nereye doğru gidiyor? Sanat ortamına dinamizmin kazandırılması için nelerin yapılması gerekir?

Baraz: Ben dünyanın her yerini dolaşmışım. Türkiye'deki durum çok zordur. Aslında resim yapmak Hristiyan medeniyetinin bir parçasıdır. Türkiye'de kilim, halı, hat sanatı, seramik gelişmiştir. Biz resim sanatıyla ilişkisi olmayan bir toplumuz. Aslında resim uzun süre yasak olmuştur. Hatırlıyorum; Hikmet Onat'ın, Halil Paşa'nın Paris'te çizdikleri çıplak kadın resimleri vardı. Korkudan hiçbirinin altına imza atmamışlardı. O dönemde bile toplumdan gelen bir baskı varmış. Türkiye o aşamaları geçti. Şimdi nasıl olacak? Toplumdan destek görmeyen hiçbir sanat dalı gelişemez. Bugün resim eserleri toplumda destek görmüyor. Örneğin Yücel Dönmez'in tablosu İstanbul'da 40 bin TL'ye satılıyor, ama Anadolu’nun herhangi bir şehrinde 100 lira bile veren olmaz. Sadece Yücel için değil İbrahim Çallı için de aynı durum söz konusudur. İstanbul'daki, Ankara'daki birkaç koleksiyoncunun zevkine göre bu işleri nasıl geliştiririz? Yurt dışına çıkamamışız, dışarıya giden bir çok sanatçı oradaki ortama giremiyor. Örneğin diyorlar ki, falanca sanatçı Londra'da sergi açtı. Hangi galeride açtı? Dünyada binlerce galeri var. Ancak yedi-sekiz galerinin listesine düştükten sonra sizi adam yerine koyuyorlar. 2500 dolar verip her yerde sergi açarım, medyayı da uçakla götürür, güzel haberler yazdırırım. Ancak arkası gelmez. Müzelere tablo verebilmeniz gerekir. Dünyada 400 mültimilyarder koleksiyoncu var, onlara tablo satabilmeniz gerekir. Mühim yayınevlerinin sizin kitabınızı basması gerekir. Hem bu işi onların size önermesi lazım. Yoksa kendi paranızla kitap bastırmanın hiçbir anlamı bulunmuyor. Çünkü o kitabın gereken yerlere gönderilmemesi durumunda bir köşede kalmaya mahkumdur. Sadece ciddi yayınevleri kitap bastığında dünyadaki müzelere, galerilere, koleksiyonculara gönderiyorlar. Oradan da sanatçı olarak size ilgi uyanıyor. Maalesef biz Türkiye'de bu sistemi kuramamışız. Ancak mevcut durum bundan sonra da kuramayacağımız anlamını taşımıyor. Türkiye kişi başına düşen millî gelirini 40-50 bin dolar düzeyine çıkarırsa, AB ve ABD ile yakın ilişkiler içine girebilirse, mevcut durum değişebilir. Biz XIX-XX. yüzyılları tamamen kaybetmiş bir toplumuz, bizde ne Picasso, ne Chagall, ne Miro koleksiyonları vardır. 9 milyon nüfuslu İsveç'e gidin, aşağı-yukarı herkesin evinde resim koleksiyonu göreceksiniz. Onlar bu işlere milyon dolarlar harcamışlar. Ben de kataloglar var, hayretler içinde kalıyorum. Ekonomik bakımdan Türkiye'nin gelişmesi durumunda bu işlerin de gelişeceğine inanıyorum.

Yeniçağ: Türkiye'de burjuvazi temsilcilerinin kendi sanat koleksiyonlarını oluşturmasında danışman olarak zatıalinizin çok önemli rolü vardır. O koleksiyoncular şimdi de tablo alıyor mu? Örneğin Kasım 2009'da Burhan Doğançay'ın Mavi Senfoni tablosuna Ülker Holding'in sahibi 1.5 milyon dolar vermişti. O 'mahalleden' yeni haberler var mı?

Baraz: Sanat koleksiyoncularının hepsiyle iş birliği yapmışım. Benim sattığım tabloların fiyatları 150 misli artmıştır. Örneğin Neş'et Günal'dan 800 dolara aldığım tabloların fiyatı 1 milyon dolara yükselmiştir. Ben tabloların hepsini seçerek aldığım için koleksiyoncuların elindeki eserlerin fiyatı inanılmaz derecede artıyor. Önümüzdeki 20-30 senede sanat alanında bazı sıkıntılar olacak. Ancak daha sonra biz sıçramalar yapabiliriz. Ben ABD'nin çeşitli eyaletlerinde bulundum. Oradaki sanata yaklaşımı kendimizle kıyasladığımda emekleme dönemini yaşadığımızı zannediyorum. Biz Türk Özel Resim Koleksiyonculuğu isimli kitap çıkardık. Gördünüz mü?

Yeniçağ: Arkadaşlar gazetemize de bana da hediye etmişlerdi, sağ olsunlar. Üç yazı yazdım.

Baraz: O kitaba baktıkça tüm koleksiyoncuların aynı ressamların tablolarını aldığını görüyoruz. Sadece Erol Akyavaş ve Burhan Doğançay'ın tablolarını alarak koleksiyoncu olunamaz. Koleksiyonlarda farklı dönemlerin ve ressamların eserleri bulunması gerekir. Son 10 yılda müzayedelere kimlerin eserleri çıkarılmışsa, koleksiyoncuların çoğu onların eserlerini almıştır. Böyle koleksiyonculuk olamaz.