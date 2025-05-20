Sanat ve tarih buluşuyor! Türk kültürüne önemli köprü görevi

Türkiye’nin kültürel zenginliklerini küresel bir platformda tanıtmayı hedefleyen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, 2025 yılında 20 şehirde düzenlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2021 yılında başlatılan bu etkinlikler, sanat, tarih ve kültürel mirası bir araya getirerek Türkiye’nin uluslararası marka değerini güçlendirmeyi amaçladı.

16 şehirde 144 gün süren 2024 programının ardından, gelecek yıl Malatya, Manisa, Mardin ve Kayseri’nin de eklenmesiyle festival, 8 ay boyunca 7’den 70’e herkesi kültürle buluşturacak.

Bu yıl 110’dan fazla etkinlik alanı ve 500’ü aşkın etkinlikle İstanbul’un kültürel zenginliklerini dünya ile buluşturuyoruz. 2025’te bu etkiyi 20 şehre yayarak Türkiye’nin kültür haritasını daha da genişletildi.

Festivalin sadece sanatsal değil, aynı zamanda turizm ve ekonomi açısından da önemli bir katkı sağladığını vurgulandı. Özellikle İstanbul’da ağustos ayında deniz yoluyla gelen ziyaretçi sayısında %44’lük artış, bu başarının bir göstergesi olarak öne çıktı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE UZMAN GÖRÜŞLERİ

Festivaller, kültürel mirasın korunması ve tanıtımı açısından akademik dünyada da dikkat çekti.

Vakfın UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşmesi kapsamında akredite bir kuruluş olması, festivalin uluslararası standartlarda düzenlendiğini kanıtladı.

Uluslararası alanda ise festivaller, kültürlerarası iletişimi güçlendiren bir platform olarak değerlendirildi.

UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miras Komitesi’nde danışmanlık yapan Dr. Catherine Horel, “Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, yerel kültürleri küresel bir bağlama taşıyarak hem turizmi canlandırıyor hem de kültürel çeşitliliği kutluyor” dedi. Horel, festivalin çoklu hareketlilik ve kültürel etkileşim açısından Osmanlı İmparatorluğu’nun mirasını modern bir şekilde yansıttığını belirtti.

Londra Üniversitesi’nden kültür ve turizm uzmanı Prof. John Eade, festivallerin Türkiye’nin uluslararası imajına katkısını şu sözlerle özetledi:

“Bu tür etkinlikler, bir ülkenin tarihini ve kültürünü sadece sergilemekle kalmaz, aynı zamanda küresel bir diyalog oluşturur. Türkiye, bu festivallerle hem turizm potansiyelini artırıyor hem de kültürel diplomasiyi güçlendiriyor.”

Eade, özellikle Kapadokya ve Efes gibi destinasyonların festivallerle birleştiğinde dünya çapında bir cazibe merkezi haline geldiğini vurguladı.