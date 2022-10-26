Sanata öncü proje

"Turan Erol Sanat Atölyesi'' güzel sanatlar liseleri ve üniversitelerin güzel sanatlar fakültelerine öğrencileri ücretsiz olarak hazırlayacak.

Çankaya Belediyesi tüm Türkiye'ye örnek olacak bir projeye daha imza attı. Eğitim ve sosyal projeler alanlarında Türkiye'de ilkleri ve örnek çalışmaları hayata geçiren Çankaya Belediyesi, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi içerisinde hizmet verecek ve ressam Turan Erol'un adını taşıyan güzel sanatlara hazırlık atölyesini Hocaların Hocası Turan Erol, ailesi ve öğrencilerinin katıldığı törenle hizmete açtı.

"Turan Erol Sanat Atölyesi'' güzel sanatlar liseleri ve üniversitelerin güzel sanatlar fakültelerine öğrencileri ücretsiz olarak hazırlayacak. Başkentli öğrenciler yeni atölyede, üniversitelerin yetenek sınavlarına hazırlık kurslarını ve dijital sanatlar alanlarındaki dersleri uzman eğitmenler ve sanatçılardan alacaklar.