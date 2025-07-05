Sanatçı Çelik yangın bölgesinde! Aracıyla yollara düşüp su dağıttı

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ederken ünlü şarkıcı Çelik Erişçi de sahaya inmişti. Yeni klip yayınını erteleyen Erişçi, "Ekran başında çaresiz durmak veya sosyal mecralardan laf yarıştırmaktansa sahaya gelmeyi seçtim. Arazi aracımla gerekirse su gerekirse hasta taşırım" demişti.

ARACIYLA SU TAŞIDI

Yangın bölgesinde destek için kollarını sıvayan ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından İzmir’in vahametini gösterdi. İçler acısı görüntülerde ünlü şarkıcının yangını söndürmek için mücadele edenlere aracıyla su taşıdığı görüldü.

NE OLMUŞTU

NE YAPABİLİRSEK

Ünlü şarkıcı "Gece yola çıktık ve Ödemiş'e geldik. Hiç ne yapacağımı bilmiyorum. Birine su mu veririz, hastaneye mi götürürüz? Nasıl destek oluruz?" ifadelerini kullanmıştı.

Erişçi, "Bir sürü resmi görevli var. Ne yapabilirsek ne destek olabilirsek... Çok üzücü bir görüntü. Evde oturmak istemedim ve buraya geldim" demişti.