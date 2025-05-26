Sanatçı Cem Akarsu 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklandı

Özgür Üniversite Hareketi tarafından tutuklu öğrencilerin durumuna dikkat çekmek amacıyla İstanbul Maçka Demokrasi Parkı’nda düzenlenen “Direniş Bahar Şenliği”, cumartesi günü öğrencilerin yoğun katılımıyla yapıldı. Etkinlikte “Ali İsmail Korkmaz isyanımızdır, bir gün çocuklarımız özgür doğacak” yazılı pankart açıldı. Katılımcılar, “Direne direne kazanacağız", "Öğrenci tutsaklar onurumuzdur" ve "Üniversiteler bizimdir, bizimle özgürleşecek” sloganlarını attı.

TUTUKLU ÖĞRENCİLERİN MEKTUPLARI OKUNDU

Şenlik sırasında, Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleşen ‘Nurettin Yıldız’ protestoları nedeniyle cezaevinde bulunan öğrencilerin gönderdikleri mektuplar da okundu. Programda İlkay Akkaya, Deniz Tekin ve Cem Akarsu’nun sahne aldığı müzik dinletileri yer aldı. Ayrıca İstanbul ve Boğaziçi Üniversitesi’nden öğrenci müzisyenlerin de katıldığı etkinlik, öğrencilerin hazırladığı “Hak, Hukuk, Adalet” isimli belgesel gösterimiyle sona erdi.

ETKİNLİK SONRASI GÖZALTILAR GERÇEKLEŞTİ

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi’nin açıklamasına göre, etkinliğin ardından sanatçılardan biri gece saatlerinde, diğeri ise sabah saatlerinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan müzisyenlerden Cem Akarsu, İstanbul Adliyesi’ne sevk edilmesinin ardından tutuklandı. Aynı suçlamayla gözaltına alınan diğer müzisyen ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SUÇLAMA: “CUMHURBAŞKANINA HAKARET”

ÇHD tarafından yapılan açıklamada, gözaltına alınan sanatçılara yöneltilen suçlamanın “cumhurbaşkanına hakaret” olduğu belirtildi. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.