Sanatçı Gökhan Kırdar hastaneye kaldırıldı

Bir süredir sağlık sorunları ile mücadele eden Gökhan Kırdar hastaneye kaldırıldı. Akciğerleriyle ilgili yaşadığı rahatsızlık sebebiyle tedaviye alınan Kırdar, son durumuna yönelik açıklama yaparak hayranlarını bilgilendirdi.

ÜNLÜ SANATÇI ZATÜRRE NEDENİYLE TEDAVİ GÖRÜYOR

Kırdar'ın paylaşımı şu şekilde:

"Önceki Perşembe akşamı gerçekleşen sol akciğerimdeki iç kanama ve yaşamakta olduğum zatürre nedeniyle bir süredir paylaşım yapamadığım için üzgünüm… Yangında kaybettiğimiz yavrularımız ve insanlarımız için ayrıca çok hüzünlüyüm.. Sevenlerime ve hayranlarıma sağlık dilekleriniz için sonsuz teşekkürler ederim.. Yeniden nefes alabilmek güzel ve yakında yeniden kavuşacağız dilerim.. BİZ'i seviyorum, Aşkla.."

MESAM'DAN GÖKHAN KIRDAR PAYLAŞIMI GELDİ

Gökhan Kırdar'ın başkan yardımcılığı görevini yürüttüğü MESAM ünlü sanatçı için geçmiş olsun mesajı yayınlandı.