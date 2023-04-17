Sanatçı Güneştekin: Eserlerime 8 yılda 3 kez saldırı yapıldı

Açık hava bölümünde yer alan eserler, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırıya uğradı. Sanatçı Ahmet Güneştekin, son 8 yılda eserlerine üçüncü kez saldırı yapıldığını belirterek, sanata yapılan bu ifade özgürlüğüne yönelik saldırıyı şiddetle kınadı.

Sergide yer alan mermer blokların arasına sıkıştırılan valizler, saldırganlar tarafından çalındı ya da devrildi. Sanatçının eserlerine yönelik saldırıların son bulması için sanatseverlerden de destek bekleniyor.

Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan sanatçı Ahmet Güneştekin, 'Gâvur Mahallesi' sergisi dahil olmak üzere, son 8 yılda eserlerine üçüncü kez saldırı yapıldığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:



"Sanata yapılan ifade özgürlüğüne yönelik saldırıyı şiddetle kınıyorum. Yakın dönemde özellikle güncel sanat alanında gittikçe artan kısıtlamalarla, sanatsal ifadelere ve onların yayılmasına ilişkin olarak izlenen baskıcı politikalarla yakından ilgilidir. 2016’da Biennale eş zamanlı olarak Venedik’te yedi ay boyunca sergilenen Kostantiniyye eserim, İstanbul’da sergilenir sergilenmez valiliğin inisiyatifiyle önce muşambayla örtülüp, daha sonra kaldırılmış ve bunun tehditler üzerine alınan bir karar olduğu söylenmişti. Üzerine 2021’de Diyarbakır’ın açılan ‘Hafıza Odası’ sergime saldırı gerçekleştirildi ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın talebiyle serginin erken kapatılma kararı verilmişti. ‘Hafıza Odası’ Türkiye’nin dört bir yanından yoğun bir ilgiyle karşılanmış ve o güne kadar en çok ziyaret edilen sergilerinden biri. Sanata yapılan bu saldırıların ardından başta sanat camiası olmak üzere sessizliğin ve kınamanın olmamasının da sanat tarihinin hafızasına kaydedileceğini düşünüyorum.”