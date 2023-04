Eserleri dünya galeri ve fuarlarında sergilenen ressam Barış Cihanoğlu, Yeniçağ'a konuştu.

1975 yılında Ankara'da doğan Barış Cihanoğlu, 1999 yılında Hacettepe üniversitesi resim bölümünden başarı ödülü alarak mezun oldu. Profesyonel sanat yaşamında katıldığı yarışmalarda 9 adet başarı ödülü kazanan Cihanoğlu şu ana kadar 18 solo sergi açarak, bir çok karma etkinlikte yer aldı. Art Basel, Art Miami, Contemporary İstanbul gibi uluslararası çağdaş sanat fuarlarına katılan sanatçının yurt içi ve dışındaki birçok önemli koleksiyonda eserleri yer almakta. Cihanoğlu çalışmalarını İstanbul'daki atölyesinde sürdürmekte. Barış Cihanoğlu ile bir söyleşi yaptık.

Yeniçağ: Adeta her fırça darbenize bir felsefi hikmet ekleyerek resim yapıyorsunuz. Yanılmış olabilir miyim?

Cihanoğlu: Elbette, sanat en başta zihin işidir, sanatçının sahip olduğu felsefi derinlik ve kuramsal alt yapı ne kadar sağlam ise oradan doğan eser de o denli etkili olacaktır. Nitelikli sanatı felsefeden ayrı düşünmek bu yüzden mümkün değildir. Sanatçılığı da, sanat eserini de sadece bir el becerisine, teknik maharete indirgemek yanlış, en başta bu meseleyi doğru anlamak gerek. Sanatçı ellerinden çok kafasıyla resim yapar, ellerinin var ettiğini önce kafasında tasarlar, sanatçı kafası olmadan sanat eseri yaratılmaz. El ustalığı ise ayrı meseledir. O, işin teknik boyutudur. Sanatın da insan gibi iki boyutu vardır, biri görünen maddi boyut, diğeri de görüntünün arkasında kalan ruh boyutudur, bu boyutların her ikisi de bilinç ile idrak edilir. Yaşam dediğimiz şey, temelde madde ve ruhun birlikteliği ve karşıtlığında var olur, sanat eseri de bu varoluş dualitesinden doğar. Felsefesiz sanat, ruhsuz bedene benzer, ruhu olmayan bedenin yaşaması mümkün değildir. Ruhu olmayan yüzeysel üretimler ne kadar ilgi çekici görünseler de, ne kadar ustaca yapılmış olsalar da bir yanıyla yarımdırlar ve sadece maddi boyuttadırlar. İzleyici ile temas edemez, konuşamaz ve onları saramazlar. Sanatçıların algı düzeyi çok yüksektir, onlar içinde bulunduğu çağın tanıklığını yaparken zamanın ruhu ile kendi ruhları arasında samimi bir ilişki kurabilir ve bu ilişkiyi eserlerine yansıtırlar. Üretimlerde yeniliğe, deneyselliğe ''avangard'' yaklaşımlara açık bir sanatçı tavrı geliştirebilmek yaratıcılığın ortaya çıkması için mühimdir. Sanatçıyı, piyasa ressamlarından, heykeltıraşlarından ayıran en önemli şey, bu derinlikli felsefe ile ürettiği eserleridir. Sanatçılık büyük bir iddiadır, bu iddianın delili ise ortaya konmuş nitelikli sanat eserleridir. Meseleyi özetlemek gerekirse, sanatsal niteliği yaratan uygun zemin oluşmadan, nitelikli eserler yaratılamaz. Samimi bir adanmışlık olmadan, fikir çilesi çekmeden ve kendini bulma yolunda büyük bedeller ödenmeden sanatçı olgunlaşamaz ve sanatçı kimliği tamamlanamaz. Tamamlanmamış eksik bir kimlik ile yapılanlar ise sanat adına her zaman yüzeyde kalır, derinlere işleyemez ve kalıcı olamaz...

Yeniçağ: Muhammed Fuzuli XVI. yüzyılda "İlimsiz şiir esassız duvardır, esassız duvar gayet de bi itibardır" demişti. Resimin esası nedir sizce; duygu mu, düşünce mi, yoksa ikisi birden mi?

Cihanoğlu: Bir sanat eserinin esası, elbette ki hem duygu hem düşüncedir. Duygu ruhla, düşünce ise felsefeyle bağlantılıdır, sanat eseri zaten bu birliktelikten doğar. Sanatçı duygu evrenine adım attıkça ruhani anlamda yükselir ve ürettikleri eserler tinsellik boyutuna ulaşır.

Bu aşamadan sonra eserler gerçek anlamda ''sanatlaşır'' buradan uzaklaştıkça da sanat vasfını yitirerek dekoratif olana yaklaşır. Tolstoy bunu ''Duygu aktarımını başaran her eser, sanat eseridir'' diye tanımlıyor. Ne yazık ki toplumun büyük çoğunluğu nitelikli sanatı ve onu yaratan öncü sanatçıları yeterince anlayamaz. Onlar her ressamı veya heykeltıraşı doğrudan ''sanatçı'' sanıyorlar.

Sanatçının meselesi sadece resim veya heykel yapmak değil aslında, onlar sadece araçtır, sanatçının kendine özgü meseleleri vardır, kendi iç dünyasına ait imgeler yaratabilmek için uğraşır, onun derdi düşüncenin resmini yapabilmektir, duygularını boyayabilmektir, ruhunu eserlerine yansýtabilmektir. Sanatçı ve sanat eserleri aynı bütünün parçasıdır ve iç içedirler, ikisi de aynı tanrısal özden var olurlar, bu son derece özel bir varoluş biçimidir...

Yeniçağ: Resim sanatına nereden ve niçin geldiniz? İçinizdekileri ve beyninizdekileri tuale aktararak sakinleşmek için mi yoksa aktardıkça daha büyük arayışlara yönelmek için mi?

Cihanoğlu: Benim resmi seçtiğim kadar, resim de beni seçti diyebilirim, bu bir çeşit kader ortaklığı sanırım. Orta öğrenimdeyken sistemle uyum sağlayamadığım için çok zorlanmıştım, okulu zorlukla bitirebildim. Liseden sonra, gelecekte ne yapacağıma karar vermem gerekiyordu, işte tam bu sırada resim yeteneği bana ışık oldu. Anemin de yönlendirmesi ile güzel sanatlar sınavına hazırlandım ve Hacettepe Güzel Sanatlar Fakültesi'ni kazandım. Seçenekler arasından özellikle resim bölümünü tercih etmiştim, orada resmen kendimi buldum diyebilirim, başarılı bir üniversite hayatım oldu, okuldan iyi bir derece ile mezun oldum. Henüz öğrenciyken kendi resim atölyemi kurmuş ve resim yapmaya başlamıştım. Değerli atölye Prof. Veysel Günay hocamız yaklaşık yirmi beş sene önce atölyede ''Bu atölyede ileride sanatçı olacak iki kişi var, birincisi Barış'' diye bir cümle kurmuştu. İçimdeki resim tutkusunu ve çalışma disiplinini görmesinden dolayı bu cümleyi kurmuştu, o günden bu yana üretime hiç ara vermedim. Sanat kariyerimdeki ilk ödülümü de mezuniyet sergisinde sergilediğim bir resim ile almıştım. Bu ödül, sanat yolculuğumun en başında beni motive etti ve sonrasında yarışmalardan kazandığım dokuz adet ödülün de ilkiydi...

Yeniçağ: Türk resim sanatında hangi gelenekten geldiğinizi düşünüyorsunuz? Kendiniz neleri yarattınız ve neleri aramayı sürdürüyorsunuz? Akademik kariyerinizi arayışlarınıza engel olduğu için mi bıraktınız?

Cihanoğlu: Türk resim sanatı, ne yazık ki tam anlamıyla kimliğini bulamamış, modern sanattaki gelişmeleri tam olarak kavrayamamış, genel anlamda öykünmeci anlayışla yapılmış eserlerden oluşuyor. Elbette bunu suçlama adına söylemiyorum, bu genel bir durum tespiti. Topluma derinlemesine nüfuz etmiş yanlış inanışların etkisi, coğrafi ve kültürel bazı faktörlerden dolayı, ne yazık ki bilim ve sanat gibi bir çok alanda geride kalınmış. Cumhuriyet aydınlanması ile büyük bir ivme kazanılmış olsa da, o da yeterince etkili olmamış, zira yüzlerce senelik gecikmeler var, arayı kapatmak kolay olmamış.Batı sanatının temeli olan Rönesans ve Reform hareketleri ile sanatın ve özgür düşüncenin yolunu açmıştır, batı sanatı o ortamda filizlenerek gelişmiştir. Bu süreçte bu topraklara ait özgün bir sanatın inşa edilemeyişi ise acıdır, fakat buna rağmen modern sanat sonrası nadiren de olsa kendini bulabilmiş bazı değerli sanatçılarımız da olmuş. Benim ilk çıkış noktam da sanatın kaynaklarından biri olan Rönesans dönemidir, elbette mesele başka sanatçıları taklit etmek değil, o sanatçıları yaratan iklimi ve ardında yatan felsefeyi içselleştirebilmektir. Bu perspektiften bakıldığında sanat tarihi, bir sanatçı için tükenmez bir kaynaktır, bu kaynağı doğru değerlendirmek gerekir. Özellikle Barok sanatın büyük ustalarından olan Rembrandt, sanat yolculuğumun başında kendime en yakın hissettiğim sanatçıdır. Rembrandt diğerlerinden biraz daha farklıdır, çünkü onun resmettiği insanların yüzlerinde ruhlarıhissedilir, o da yaşayan portreler yapmıştır, bu bakımdan benim sanatımla örtüşür. Sanat yolculuğumda üretimler yaparken ve kendimi aradığım süreçte neredeyse tüm sanat tarihi süreçlerini birebir yaşadım diyebilirim, Rönesans estetiği ile başlayan resim anlayışım, Baroktan, Neoklasizme, Sembolizme, Empresyonizmden, Empresyonizme ve Kübizme varan tüm yelpazede ilerledi ve üretimlerim oralardan izler taşımaktadır. Bana göre nitelikli resim yapmak isteyen bir ressamın olmazsa olmaz konularından biri de desendir, bu konuyu da son derece önemsiyorum, o yüzden her fırsatta çizim yaparım. Sanatçı, kendini bulmak ve sanatında kişiselleşmek için gözü kara ve idealist olması gerekir, sanat cesaretten doğar. Bu düşünceler doğrultusunda akademiyi terk ettim çünkü sanat dışında hiç bir şeyle uğraşmak istemedim, bağımsız sanatçı kimliğimin üzerine hiç bir gölge düşsün istemedim.

Yeniçağ: Türkiye'de sanatın dar bir çevre tarafından ilgi gördüğünden yakınılıyor. Bu bakışı onaylıyorsanız, değişmesi ve sanatın toplumda daha fazla ilgi görmesi için neler yapılmalı?

Cihanoğlu: Buna katılmakla beraber, dünyada da durumun çok farklı olmadığını düşünüyorum, çünkü yüksek sanattan bahsedeceksek eğer, bu düzeyde sanat zaten belli bir donanıma sahip az sayıda sanatçı tarafından yaratılabilir, ortaya çıkan bu sanat eserleri de onunla iletişim kurabilecek düzeyde ki az sayıda insan tarafından algılanabilir. Toplumun büyük kısmı bu düzeyde sanatı algılayabilecek seviyede değildir, sanat ona ilgi duyanlarla ve onu anlamak için çaba gösterenler ile konuşur. Üretilen eserin sesi nerede yankılanıyorsa o eser oraya aittir. Bilim ve sanat ilgi ile yükselir, bu durumu en iyi özetleyen söz, ''Bilim ve sanat, iltifat görmediği yeri terk eder '' diyen İbn Sina'ya aittir

Toplum sanata nasıl yakınlaşabilir derseniz, ilk okuldan itibaren okullara konulacak sanat dersleri ile çocukların sanat sevgisi ve zevki geliştirilebilir, ileriye dönük bu yapılabilir...

Yeniçağ: Resim alanında dünyadaki gidişatı nasıl değerlendiriyorsunuz? Enstalasyon ve endüstriyel tasarımlar baskın mı çıkıyor?

Cihanoğlu: Resim sanatı, tüm sanatların başlangıcı ve omurgasıdır. İlk insanların içgüdüsel dürtüler ile mağara duvarlarına yaptığı resimlerden bu yana aralıksız şekilde yapılıyor. Resmin tarihi, insanlık tarihi kadar eskidir. İşin daha da ilginci her alanda görülen müthiş teknolojik gelişmelere rağmen mağara duvarlarına ilkel metotlarla yapılan resimler ile günümüz imkanlarıyla tuvallere yapılan resimler arasında bir çok yönden fark yok. O dönem anonim olarak üretilen resimler artık kimliği olan ressamlar tarafından yapılıyor, resmin kim tarafından, hangi bilinçle yapıldığıartık daha mühim. Çağdaş sanattaki hızlı gelişmeler resim sanatını hazır malzemenin ve enstelasyonların gerisinde bırakmış gibi dursa da nitelikli resimler her daim ağırlığını koruyor. Mesela çağdaş sanatın dev isimlerinden Anselm Kiefer, Gerhard Richter, George Baselitz gibi büyük sanatçılar resim sanatçısıdır. Vurguladığım gibi, sanatta mühim olan nasıl yaptığın değil, ne yaptığındır, ortaya çıkan eserin sanatsal niteliğidir...

Yeniçağ: Türkiye'deki sanat eğitimi ve eleştirmenliği konularındaki görüşleriniz nedir? Adeta her özel üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi var. Oysa Rönesans'tan beri bu işler hep akademilerde öğretilmiştir. Sizce, bu kadar Güzel Sanatlar Fakültesi Türk resmine neler kazandırıyor?

Cihanoğlu: Şahsi görüşüm burada da büyük bir hata yapılıyor, hesapsızca açılan bu fakültelerin yüzde doksanı niteliksiz, orada eğitim veren akademisyenler sanat eğitimi verecek donanıma sahip değiller.

İçi boş fakültelerden her yıl yüzlerce yeni sanat öğrencisi mezun oluyor, bir kısmı hesapsızca piyasaya dalıyor fakat erken açan çiçekler gibi çok geçmeden soluyorlar. Bunun sebebi, ne aldıkları eğitim yeterli ne de sanat camiası bu kadar yeni ismi kaldırabilir. Bir çoğu o yüzden tutunamıyor vekısa sürede kaybolup gidiyorlar. Sanat eğitimi büyük birikim ve deneyim gerektirir, bir iki üniversite hariç diğerleri güzel sanatlar sayılmaz. Bana göre sanat eğitiminde en mühimi öğrencilere nitelikli sanatı anlama becerisi kazandırabilmektir. Sanatı, sanat olmayandan ayırabilenler bir sıfır önde başlarlar. Sanat tarihinden iyi örneklerle bu meseleler öğrencilere doğru şekilde anlatılmalı, sonrası zaten uzun bir yol ve bireysel mücadeleden ibaret, zaten bu yola çıkanların yüzde doksan dokuzu, yolu henüz başında mücadeleyi bırakıyorlar.

Yeniçağ: Aşağı yukarı aynı kuşağa mensup olduğunuz ressam-sanat eleştirmeni-koleksiyonculardan kimlerin isimlerini telaffuz etmek isterdiniz?

Cihanoğlu: Günümüzde her alanda yüzlerce isim var ama çok az sayıda nitelikli isim var. Şu an aklıma gelen bazı değerli isimleri söyleyeyim. Sanatçı dostlardan Serdar Kaynak, Atilla Galip Pınar, Serdar Şencan, İsmet Doğan, Caner Şengünalp eserleri ile ilk aklıma gelen isimler. Sanat eleştirisi konusunda aklına, entelektüel birikimine ve sanat gözüne güvendiğim isimler var tabii. Mesela İstanbul'daki ilk sergimi de yazan sevgili Elif Dastarlı, sanat felsefecisi ve yazarlarından Selman Akıl, Ali Şimşek, Özkan Eroğlu ve Özcan Türkmen de var

Eserlerim yurt içinde ve dışında bir çok koleksiyonda yer alıyor ama benim için özel olan bazı koleksiyonerler var, şu an aklıma gelenlerden bazıları. O.M.M müzenin kurucusu da olan, Sn. Erol Tabanca, Sn. Mustafa Taviloğlu, Sn. Haluk Ulusoy, Sn. Ali Devrim Can, Sn. Teyyar Tosun, Sn. İzi Kohen, Sn. Selin Bozkurt, Sn. Bülent Aydın, Sn. Gaye Donay, Sn. Alpay Akdilek, Sn. Hakan Habif ve koleksiyoner dostum Sn. Koray Kocasakal'ı sayabilirim. Şu an ismini unuttuğum dostlar var, onlar da kusura bakmaz umarım, her biri sanata ve sanatçıya değer veren isimler...

Yeniçağ: Çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.