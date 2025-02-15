Sanatçı Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti

Gerçek adı Mustafa Aslan olan Kahtalı Mıçe, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ünlü türkücünün ölüm haberini kızı Venda Altuntaş sosyal medya hesabından "Çok üzgünüz" notuyla duyurdu.

Kahtalı Mıçe hasta yatağından paylaştı: Son hali hayranlarını korkuttu





Ailesi cenazenin pazar günü Antalya'dan Adıyaman'a götürüleceğini, aynı gün Kahta'da adının verildiği kültür merkezinde tören düzenleneceğini, öğle namazını müteakip belediye mezarlığına defnedileceğini açıkladı.

KAHTALI MIÇE KİMDİR?

Asıl adı Mustafa Aslan olan Kahtalı Mıçe, 1953 Adıyaman Kahta doğumludur. Mıçe, Mustafa'nın kısaltılmasıdır. 17 Yaşından itibaren Kahta'da yerel türkücülük yapmıştır. Düğün ve konserlerde türküler söylemiştir. Okulunu bitirdikten sonra Beden Terbiyesi İl Müdürlüğünde işe başlamıştır.

1989 ile 1990 yıllarında Gaziantep'de yaşayan Kahtalı Mıçe, 1991 yılında İstanbul'a göç etmiştir, ve bir süre İstanbul'da yaşadıktan sonra Şanlıurfa'ya yerleşmiştir. Ahmet Sezgin, Nuri Sesigüzel, Mahsuni Şerif, Sami Kasap gibi sanatçıların parçalarını seslendirmiştir.