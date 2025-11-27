Yoğun katılım ile gerçekleşen programın moderatörlüğünü Tuğrul Keskin gerçekleştirdi. Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı’nda gerçekleştirilen programa, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ural Sevener, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ daire başkanları, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

KATILIMCILARIN SORULARINI YANITLADI

Suavi, yaşam deneyimlerini, anılarını, sanat yolculuğunu ve geleceğe ilişkin umutlarını katılımcılarla paylaştı. Sanatçı, herkesin yaşamında edebiyat ve şiire yer vermesi gerektiğini söyledi. Edebiyat ve şiirden uzak bir insanın kendini tamamlayamayacağını ve gelecek nesillere doğru örnek olarak öncülük edemeyeceğini vurgulayan Suavi, etkinliğin sonunda izleyicilerin sorularını yanıtladı. Suavi, enstrümansız söylediği kendi şarkısıyla etkinliği sonlandırdı.

MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Daire Başkanı Ural Sevener, sanatçı Suavi’ye çiçek ve hediyeler takdim ederek teşekkür etti.