27 Eylül 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Sanatçı Tuncel Kurtiz kabri başında anıldı

Oyuncu, senarist, yönetmen, yapımcı ve seslendirme sanatçısı Tuncel Kurtiz'in vefatının 9'uncu yılı dolayısıyla Balıkesir'in Edremit ilçesindeki kabri başında anma etkinliği düzenlendi

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 16:33
Takip Et

Sanatçı Tuncel Kurtiz Balıkesir'deki kabri başında anıldı

Sanatçı Tuncel Kurtiz kabri başında anıldı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Kazdağları eteklerinde yer alan kırsal Çamlıbel Mahallesi'nde, Edremit Belediyesi tarafından usta oyuncu Tuncel Kurtiz için anma töreni düzenlendi.

Törene katılan sevenleri, sanatçının kabrine çiçek bırakıp dua ederek anı fotoğrafları çekti. Edremit Belediyesi Kültür Müdürü Cumhur Dokur’un kısa konuşmasının ardından Tuncel Kurtiz’in mezarına çiçekler bırakıldı.

TUNCEL KURTİZ KİMDİR

Tuncel Tayanç Kurtiz (1 Şubat 1936, Kocaeli - 27 Eylül 2013, İstanbul), Türk sinema ve tiyatro oyuncusu, yönetmen, yapımcı ve senarist.
Babası Selanik doğumlu bir Türk bürokratı, annesi Boşnaktır.
Üniversitede kısa bir süre hukuk fakültesinde, daha sonra ise filoloji, felsefe, psikoloji ve sanat tarihi bölümlerinde okudu; ancak hiçbirinden mezun olmadı.
İlk kez 1959 yılında Dormen Tiyatrosu'nda oyunculuğa başlamış olan sanatçı, sinema filmlerinde rol aldı. Sürü filmiyle zirveye çıkan sanatçının, doğayla iç içe yaşamayı sevdiği belirtilir.

1981 Antalya Altın Portakal Film Festivalinde en iyi senaryo ödülünü Nurettin Sezer ile birlikte kaleme aldığı Gül Hasan filminin senaryosuyla kazanmıştır.
2006'da Hacı, 2007'de Asi adlı TV dizilerinde oynadı. 2009 yılının başında vizyona girmiş olan Güz Sancısı filminde Kamil Efendi karakterini canlandırmıştır. Aynı yıl yayına başlayan Ezel adlı dizide Ramiz Karaeski karakterini canlandırmış ve tanınırlığı daha da artmıştır.

2010 Yaz döneminde NTV yeşil ekranlarında Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Güre Beldesi'nin Çamlıbel köyünde eşi ve kayın biraderi ile birlikte işletmekte olduğu Zeytinbağı adlı butik otelde ünlü dostlarını ağırlayarak Tuncel Kurtiz ve Dostları adlı bir program yapmıştır.
Aynı yıl BBC'nin Hayat (Life) belgeselini seslendirmiştir. Birçok ulusal ve uluslararası ödülünün yanı sıra, Ekim 2011'de 48. Altın Portakal Film Festivali'nde Yaşam Boyu Onur Ödülü aldı.

27 Eylül 2013'te İstanbul Etiler'deki evinde kalp krizi sonucu 77 yaşında hayata gözlerini yumdu. 29 Eylül 2013'te Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Çamlıbel köyünde defnedilmiştir.

Oynadığı bazı tiyatro oyunları

Çok Tuhaf Soruşturma : Ferhan Şensoy - Orta Oyuncular - 1998
Şeyh Bedrettin : Nazım Hikmet - 1997
Mahabaratta : Hint Destanı - Peter Brook - 1985
Keşanlı Ali Destanı : Haldun Taner - Berlin Schaubühne Tiyatrosu - 1984
Teneke : Yaşar Kemal
Kaplan ve Daktilolar - Genar Tiyatrosu - 1968
Samanyolu (oyun) : Karl Wittlinger - Genar Tiyatrosu - 1968
Devri Süleyman : Aydın Engin - Genar Tiyatrosu - 1968
Yolcu : Nazım Hikmet - Genar Tiyatrosu - 1967
Kalbin Sesi - Halkın Gözü : Peter Shaffer - KEnt Oyuncuları - 1964
Martı : Anton Çehov - Kent Oyuncuları - 1963
Altın Yumruk : Dormen Tiyatrosu - 1962
Ayı Masalı : Dormen Tiyatrosu - 1962
Şahane Züğürtler : Dormen Tiyatrosu - 1962
Zafer Madalyası : Thomas Heggen\Joshua Logan - Dormen Tiyatrosu - 1958

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿FED Kur Korumalı Mevduat'taki tehlikeye dikkat çekti
1
﻿FED Kur Korumalı Mevduat'taki tehlikeye dikkat çekti
﻿FED Kur Korumalı Mevduat'taki tehlikeye dikkat çekti
﻿Fırtınaları karları yağmurları önceden bilen Kerem Ökten açıkladı. 16 gün sonra büyük karşılaşma olacak
2
﻿Fırtınaları karları yağmurları önceden bilen Kerem Ökten açıkladı. 16 gün sonra büyük karşılaşma olacak
﻿Fırtınaları karları yağmurları önceden bilen Kerem Ökten açıkladı. 16 gün sonra büyük karşılaşma olacak
﻿Turhan Çömez Afganların sırt çantalarında Türkiye'ye ne getirdiklerini açıkladı. Bölük bölük Türkiye'ye gelmelerine müsaade edilmişti
3
﻿Turhan Çömez Afganların sırt çantalarında Türkiye'ye ne getirdiklerini açıkladı. Bölük bölük Türkiye'ye gelmelerine müsaade edilmişti
﻿Turhan Çömez Afganların sırt çantalarında Türkiye'ye ne getirdiklerini açıkladı. Bölük bölük Türkiye'ye gelmelerine müsaade edilmişti
﻿Üniversite rektörü yurt yerine saray yaptırdı
4
﻿Üniversite rektörü yurt yerine saray yaptırdı
﻿Üniversite rektörü yurt yerine saray yaptırdı
﻿Şehidin ardından emrindeki askerden duygulandıran mesaj: Gerçek Harbiye ruhu hala yaşıyor demek ki...
5
﻿Şehidin ardından emrindeki askerden duygulandıran mesaj: Gerçek Harbiye ruhu hala yaşıyor demek ki...
﻿Şehidin ardından emrindeki askerden duygulandıran mesaj: Gerçek Harbiye ruhu hala yaşıyor demek ki...
﻿Son dakika... CHP'den flaş Tanju Özcan kararı
6
﻿Son dakika... CHP'den flaş Tanju Özcan kararı
﻿Son dakika... CHP'den flaş Tanju Özcan kararı
﻿Barış Terkoğlu’ndan flaş iddia: Erdoğan'ın Amerikan PBS kanalına verdiği röportajdan o soru çıkartıldı
7
﻿Barış Terkoğlu’ndan flaş iddia: Erdoğan'ın Amerikan PBS kanalına verdiği röportajdan o soru çıkartıldı
﻿Barış Terkoğlu’ndan flaş iddia: Erdoğan'ın Amerikan PBS kanalına verdiği röportajdan o soru çıkartıldı
﻿Aynı ağaçta iki renk meyve yetiştirdi 
﻿Aynı ağaçta iki renk meyve yetiştirdi 
﻿Aynı ağaçta iki renk meyve yetiştirdi 
﻿Ev sahibi ile kiracı arasında 'zam' kavgası
﻿Ev sahibi ile kiracı arasında 'zam' kavgası
﻿Ev sahibi ile kiracı arasında 'zam' kavgası
﻿MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı'na silahlı saldırı
﻿MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı'na silahlı saldırı
﻿MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı'na silahlı saldırı
﻿Sanatçı Tuncel Kurtiz kabri başında anıldı
﻿Sanatçı Tuncel Kurtiz kabri başında anıldı
﻿Sanatçı Tuncel Kurtiz kabri başında anıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.