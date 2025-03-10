Sanatçı ve yazarlardan acil çağrı! 'Suriye’deki Alevi kıyımını durdurun'

Çağrıya birçok müzisyen, şair, yazar, yönetmen, oyuncu, heykeltraş, karikatürist, fotoğrafçı, gazeteci, aktivist destek verdi.

Aralarında Barış Atay, Cahit Berkay, Suavi, Tolga Sağ gibi isimlerin yer aldığı açıklamada, "Bütün halkımızı bu kaygı veren gidişata karşı kenetlenmeye, yetkilileri de bu kıyımı durdurmak için harekete geçmeye çağırıyoruz" denildi.

"SURİYE'DE BİR YENİ CİHATÇI REJİM YERLEŞTİ"

Açıklamada, Suriye’deki yeni cihatçı rejimin Alevi nüfusa karşı ağır bir zulüm gerçekleştirdiği ifade edildi. Açıklamaya göre, sadece Aleviler değil, Dürziler, Ezidiler, Ortodoks Rumlar, Ermeniler, Süryaniler, Kürtler, Çerkesler, laikler ve kadınlar da kendilerini tehdit altında hissediyor. Ayrıca, "Bu sistematik saldırılar sonucu yüzlerce Alevi kardeşimiz hayatını kaybetti, binlerce insan zorla evinden sürgün edildi" denildi.

TÜRKİYE'DEKİ SANATÇILAR KAYGI DUYUYOR

Sanatçılar, "Aleviler bizim ülkemizin de bir gerçeği ve tarihidir. Kültürümüzün kopmaz bir parçasıdır" diyerek, benzer acıları yaşamış bir ülke olarak bu gelişmelerin Türkiye’de de kaygıya neden olacağını belirtti. "Yunus, Mevlana, Hacıbektaş’tan devraldığımız kültürümüz insanı yüceltir ve onun yanında durur" ifadeleriyle açıklama yapan sanatçılar, insan hakları savunucusu ve vicdan sahibi kişiler olarak hiçbir kötülüğe kayıtsız kalamayacaklarını belirtti.

SANATÇILAR HAREKETE GEÇME ÇAĞRISINDA BULUNDU

Açıklamanın sonunda, halkı ve yetkilileri bu saldırılara karşı kenetlenmeye ve harekete geçmeye çağıran sanatçılar, "Sesinizi sesimizin yanına katın. Siz de imza verin, sözümüzü yayın" diyerek destek çağrısında bulundu.

AÇIKLAMAYA İMZA ATANLAR