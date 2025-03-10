Sanatçı ve yazarlardan acil çağrı! 'Suriye’deki Alevi kıyımını durdurun'

Çağrıya birçok müzisyen, şair, yazar, yönetmen, oyuncu, heykeltraş, karikatürist, fotoğrafçı, gazeteci, aktivist destek verdi.
Aralarında Barış Atay, Cahit Berkay, Suavi, Tolga Sağ gibi isimlerin yer aldığı açıklamada, "Bütün halkımızı bu kaygı veren gidişata karşı kenetlenmeye, yetkilileri de bu kıyımı durdurmak için harekete geçmeye çağırıyoruz" denildi.
"SURİYE'DE BİR YENİ CİHATÇI REJİM YERLEŞTİ"
Açıklamada, Suriye’deki yeni cihatçı rejimin Alevi nüfusa karşı ağır bir zulüm gerçekleştirdiği ifade edildi. Açıklamaya göre, sadece Aleviler değil, Dürziler, Ezidiler, Ortodoks Rumlar, Ermeniler, Süryaniler, Kürtler, Çerkesler, laikler ve kadınlar da kendilerini tehdit altında hissediyor. Ayrıca, "Bu sistematik saldırılar sonucu yüzlerce Alevi kardeşimiz hayatını kaybetti, binlerce insan zorla evinden sürgün edildi" denildi.
TÜRKİYE'DEKİ SANATÇILAR KAYGI DUYUYOR
Sanatçılar, "Aleviler bizim ülkemizin de bir gerçeği ve tarihidir. Kültürümüzün kopmaz bir parçasıdır" diyerek, benzer acıları yaşamış bir ülke olarak bu gelişmelerin Türkiye’de de kaygıya neden olacağını belirtti. "Yunus, Mevlana, Hacıbektaş’tan devraldığımız kültürümüz insanı yüceltir ve onun yanında durur" ifadeleriyle açıklama yapan sanatçılar, insan hakları savunucusu ve vicdan sahibi kişiler olarak hiçbir kötülüğe kayıtsız kalamayacaklarını belirtti.
SANATÇILAR HAREKETE GEÇME ÇAĞRISINDA BULUNDU
Açıklamanın sonunda, halkı ve yetkilileri bu saldırılara karşı kenetlenmeye ve harekete geçmeye çağıran sanatçılar, "Sesinizi sesimizin yanına katın. Siz de imza verin, sözümüzü yayın" diyerek destek çağrısında bulundu.
AÇIKLAMAYA İMZA ATANLAR
- Ahmet Haluk Ünal - Yazar
- Ahmet Nazif Yücel - Müzik Yapımcısı
- Ahmet Tirgil - Sanatçı
- Akif Kurtuluş - Müzisyen
- Ali Ekber Kayış - Müzisyen
- Ali Haydar Can - Şair
- Ali Nafile - Müzik Yapımcısı
- Ali Oktay Coşkun - Yönetmen
- Ali Seçkiner Alıcı - Sanatçı
- Alper Bakıner - Müzisyen
- Asuman Susam - Müzisyen
- Ayhan Aydın - Müzik Yapımcısı
- Aygül Erce - Aktivist
- Ayşe Tütüncü - Müzik Sanatçısı
- Ayşenur Kolivar - Müzisyen
- Azime Önlü - Yazar
- Avni Sağlam - Fotoğrafçı
- Barış Atay - Oyuncu
- Bayar Şahin - Müzik Sanatçısı
- Beser Hatice Altınışık - Şair
- Burhan Boran - Sanatçı
- Bülent Emrah Parlak - Sanatçı
- Cahit Berkay - Müzisyen
- Cem Yılmaz - Müzik Yapımcısı
- Cenk Gündoğdu - Müzik Sanatçısı
- Ceren Gündoğan - Aktivist
- Cevahir Canpolat - Fotoğrafçı
- Ceyhun Demir - Müzik Sanatçısı
- Cihan Keşkek - Sanatçı
- Cihan Oğuz - Müzisyen
- Deniz Ezer - Aktivist
- Deniz Mahir Kartal - Fotoğrafçı
- Derviş Akbaş - Sanatçı
- Doğukan Karakuş - Müzisyen
- Ecevit Alkan - Aktivist
- Edip Yeşil - Sanatçı
- Efkan Şeşen - Müzisyen
- Elif Çongur - Yazar
- Eko Anarşist Kolektif - Kolektif
- Ender Balkır - Müzik Sanatçısı
- Ercüment Şahin Çervatoğlu - Sanatçı
- Eren Aysan - Müzik Sanatçısı
- Erdal Bayrakoğlu - Müzisyen
- Erdal Kılıçkaya - Sanatçı
- Erdem Tüzün - Müzik Sanatçısı
- Erk Acarer - Gazeteci
- Esra Öztürk - Aktivist
- Eylem Aktaş - Sanatçı
- Ezgi Dilan Balcı - Müzik Sanatçısı
- Ferhat Aktaş - Müzik Sanatçısı
- Ferhat Livaneli - Müzik Sanatçısı
- Feryal Öney - Müzik Sanatçısı
- Fuat Doğan - Müzik Sanatçısı
- Fuat Talay - Müzik Sanatçısı
- Gökhan Dirican - Müzik Sanatçısı
- Gökhan Toker - Müzik Sanatçısı
- Gökmen Yener - Müzik Sanatçısı
- Güneş Demir - Sanatçı
- Gürcan Özkan - Müzik Sanatçısı
- Hasan Ağırdağ - Müzik Sanatçısı
- Hasan Sivri - Sanatçı
- Hasan Tören - Müzik Sanatçısı
- Haydar Ergülen - Şair
- Hayrettin Geçkin - Aktivist
- Hicri İzgören - Sanatçı
- Hilmi Yarayıcı - Müzik Sanatçısı
- Hizam Hasırcı - Müzik Sanatçısı
- Hüseyin Turan - Müzik Sanatçısı
- İbrahim Beyaz - Müzik Sanatçısı
- İbrahim Karaca - Sanatçı
- İhsan Eliaçık - Aktivist
- İlkay Akkaya - Müzik Sanatçısı
- İlke Kızmaz - Müzik Sanatçısı
- İrşad Aydın - Müzik Sanatçısı
- İrfan Erden - Müzik Sanatçısı
- İsmail Cem Doğru - Aktivist
- İsmail Hakkı Demircioğlu - Sanatçı
- Kamil Kartal - Müzik Sanatçısı
- Kamil Koç - Müzik Sanatçısı
- Kemal Kahraman - Müzik Sanatçısı
- Kemal Sahir Gürel - Müzik Sanatçısı
- Latife Akyüz - Müzik Sanatçısı
- M. Emre Battal - Sanatçı
- M. Fazıl Karasu - Müzik Sanatçısı
- Mahir Baş - Müzik Sanatçısı
- Mahir Mansuroğlu - Müzik Sanatçısı
- Marsis - Müzik Grubu
- Mehmet Ateş - Müzik Sanatçısı
- Mehmet Erte - Müzik Sanatçısı
- Mehmet Gümüş - Müzik Sanatçısı
- Mehmet Özer - Müzik Sanatçısı
- Mehmet Said Aydın - Aktivist
- Mehveş Güney - Şair
- Melike Belkız Aydın - Yazar
- Memet Demir - Müzik Sanatçısı
- Mertcan Fırat - Müzik Sanatçısı
- Mesut Arslan - Müzik Sanatçısı
- Metin Kahraman - Müzik Sanatçısı
- Metin Kaygalak - Sanatçı
- Metin Cihan - Müzik Sanatçısı
- Muammer Ketencoğlu - Müzik Sanatçısı
- Murat Ertel - Müzik Sanatçısı
- Murat Kalaycıoğlu - Müzik Sanatçısı
- Musa Kurtuluş - Müzik Sanatçısı
- Mustafa Köz - Müzik Sanatçısı
- Mustafa Sazcı - Müzik Sanatçısı
- Nidal Hawari - Aktivist
- Nihat Behram - Müzik Sanatçısı
- Niyazi Koyuncu - Müzik Sanatçısı
- Nuri Günay - Aktivist
- Onder San - Sanatçı
- Orhan Alkaya - Sanatçı
- Osman Akkuş - Müzik Sanatçısı
- Osman Çakmakçı - Müzik Sanatçısı
- Ozan Çoban - Müzik Sanatçısı
- Özcan Şenver - Müzik Sanatçısı
- Özcan Yaman - Müzik Sanatçısı
- Öznur Turan Şeker - Yazar
- Pelin Özer - Müzik Sanatçısı
- Ragıp İncesağır - Müzik Sanatçısı
- Ragıp Yavuz - Müzik Sanatçısı
- Selda Öztürk - Müzik Sanatçısı
- Selim Bölükbaşı - Aktivist
- Serap Yağız - Aktivist
- Serdar Keskin - Müzik Sanatçısı
- Serhad Savaş - Müzik Sanatçısı
- Sevilay Adıgüzel - Müzik Sanatçısı
- Sevinç Öztürk - Sanatçı
- Seyfi Yerlikaya - Müzik Sanatçısı
- Seyithan Kızıl - Müzik Sanatçısı
- Sezai Sarıoğlu - Müzik Sanatçısı
- Stella Venier - Müzik Sanatçısı
- Suavi - Müzik Sanatçısı
- Şahabettin Demir - Sanatçı
- Şeref Bilsel - Sanatçı
- Taner Öngür - Müzik Sanatçısı
- Tarık Günersel - Müzik Sanatçısı
- Tolga Sağ - Müzik Sanatçısı
- Tunay Bozyiğit Seyduna - Müzik Sanatçısı
- Tunay Devrim - Müzik Sanatçısı
- Turabi Yıldırım - Müzik Sanatçısı
- Utkun Büyükaşık - Aktivist
- Ümit Olgun - Aktivist
- Ümmüşen Ünlü Gürsoy - Müzik Sanatçısı
- Vural Bahadır Bayrıl - Sanatçı
- Yasemin Göksu - Sanatçı
- Yaser Bereketoğlu - Müzik Sanatçısı
- Yaşar Seyman - Müzik Sanatçısı
- Yelda Emek - Müzik Sanatçısı
- Yıldız Bilgin Bayazıt - Müzik Sanatçısı
- Yılmaz Kahraman - Müzik Sanatçısı
- Yılmaz Tuluk - Müzik Sanatçısı
- Zeynep Altıok Akatlı - Müzik Sanatçısı
- Zihni Cinan - Müzik Sanatçısı