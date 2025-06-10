Sanatla Filistin’e uzanan dayanışma eli: “Tuz Olmak” sergisi kapılarını açıyor!

Metin Kurt-Aksaray/YENİÇAĞ



Aksaray Üniversitesi, sanatın derin anlam dünyasını insanlık vicdanıyla buluşturan özel bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Sergi, sanatsal yönünün yanı sıra taşıdığı anlam ve amaçla da dikkat çekmeye aday. Sanat ve insanlık değerlerini birleştiren bu etkinlikten elde edilecek gelir, AFAD aracılığıyla Filistin halkına insani yardım olarak bağışlanacak. Böylece “Tuz Olmak” sergisi, sanatın estetik olduğu kadar etik ve vicdani bir güç olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.

Keçeyle Duygulara Dokunan Eserler Dr. Öğr. Üyesi Semra Kılıç Karatay’ın özenle hazırladığı eserler, geleneksel Türk el sanatı keçe tekniğiyle oluşturulmuş ve her biri derin anlamlar taşıyan kompozisyonlardan oluşuyor. “Tuz Olmak” teması, sade ama güçlü bir metaforla ilerleyerek izleyiciyi bireysel ve toplumsal bir sorgulamaya çağırıyor.

Keçe, Anadolu’nun köklü malzemelerinden biri olarak bu sergide modern bir yorumla sunulurken, serginin adı “Tuz Olmak”, yaşamın vazgeçilmezliğini ve insanın varoluşsal sorumluluklarını temsil ediyor.

Sanatla Dayanışma Çağrısı Karatay, sergiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Bu sergiyi sadece sanatsal bir etkinlik değil, bir dayanışma hareketi olarak görüyorum. Filistin halkının yaşadığı insani dram hepimizin vicdanını yaralıyor. Sanat, bu sessiz çığlığı duyurmak ve destek olmak için güçlü bir araçtır.” diyerek serginin insani misyonunu vurguladı.

Etkinlik Programı Serginin açılışı 10 Haziran 2025 Salı günü saat 10:00’da yapılacak. Aksaray Üniversitesi Merkezi Konferans Salonu’nda üç gün boyunca ziyarete açık olacak sergi, öğrenciler, akademisyenler, sanatseverler ve duyarlı tüm vatandaşlar için erişilebilir olacak.