Sanayi Bölgesi'ndeki patlama anı görüntülendi

Düzenleme: Kaynak: DHA

Tuzla'da Deri Organize Sanayi Bölgesi’ndeki arıtma tesisinde patlama anı görüntülendi.

Tuzla'da Deri Organize Sanayi Bölgesi’ndeki arıtma tesisinde patlama meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürerken, 5 işçinin yaralandığı öğrenildi.

Olay saat 16.00 sıralarında Tuzla'daki Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde(OSB) bulunan arıtma tesisinde meydana geldi. Tesis içindeki 'Digester silosu' isimli binada yaşanan patlama nedeniyle, bina çöktü. Olayda A.O., F.C., R.M., F.K. ve S.K. isimli 5 işçinin yaralandığı, işçilerden A.O.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Ekiplerin bölgedeki çalışması devam ediyor.

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