Ekonomideki durgunluk ve kriz üretimi de derinden etkiliyor. Başta tekstil olmak üzere bazı sektörlerde firmalar üretimini Mısır ve Bangladeş gibi ülkelere taşırken binlerce firma borçlarını ödeyemediği için kepenk kapatmak zorunda kaldı. TOBB’un açıkladığı verilere göre kapanan şirket sayısı ekim ayı itibari ile yüzde 13,2 artış gösterdi. Öte yandan bu yılın 6 aylık diliminde konkordato başvuruları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 236 arttı.

Sanayideki korkunç durum TÜİK’in istatistiklerine de yansıdı. Buna göre eylül ayında sanayi üretimi aylık bazda yüzde 2,2 azalarak son 5 ayın en sert düşüşü gerçekleşti. Açıklanan verilere göre yıllık bazda ise yüzde 2,9 arttı.

2025 yılı Eylül ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,7 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,3 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 2,2 AZALDI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Eylül ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,3 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,4 azaldı.

SON 5 AYIN EN SERT DÜŞÜŞÜ

TÜİK’in açıkladığı rakamlara bakıldığında sanayi üretimi, aylık bazda son 5 ayın en sert düşüşünü gösterdi. Ağustos ayı verilerine göre üretim aylık bazda yüzde 0,4 artarken yıllık bazda ise artış yüzde 7,1’i bulmuştu.

Geçen yılın eylül ayı verilerine bakıldığında ise sanayi üretimi aylık bazda yüzde 1,6 artarken yıllık bazda ise yüzde 2,4 azalmıştı.