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Sanayi esnafı atılan çöplere çare bekliyor

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 10:49
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Sanayi esnafı atılan çöplere çare bekliyor

Sanayi esnafı atılan çöplere çare bekliyor
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Eskişehir Yenidoğan Mahallesi’nde bulunan boş alana atılan çöplerden yayılan koku tüm sanayi esnafını rahatsız ederken, yıllar önce Odunpazarı Belediyesi tarafından kaldırılan konteynırların geri getirilmesini isteniyor.

Sanayi esnafının yoğunlukta olduğu bölgede bulunan boş arazi, yıllardır atılan ürünlerle adeta çöplüğe döndü. Çöplerin oluşturduğu kötü görüntü ve yayılan kokudan rahatsız olan sanayi esnafı, iki yıl önce kaldırılan çöp konteynırından sonra bölgenin bu hâle geldiğini söylediler. Yaşanan durumla birlikte adeta ekmek teknelerine girmek ve çalışmak istemediklerini belirten sanayi esnafı, durumun çözülmesi için Odunpazarı Belediyesi’nden bir çare beklediklerini ifade ettiler.

Yıllardır Yenidoğan Mahallesi’nde sanayi dükkanı bulunan Seyfi Apaş, çöplerin yaklaşık bir buçuk yıldır boş alanda durduğunu belirtti. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un bir seçim zamanında gelerek konteynırı kaldırdığını ve bir daha geri getirilmediğini ifade eden Apaş, “Bir çöp konteynırı bulunmuyor. O zaman konteynır dolup taşmıştı. Konteynırı alıp gittiler. O zamandan beri gelen yok. Gerçekten çöpün içinde boğulacağız. Şimdi önüne gelen çöp atıyor. Sanayi esnafı olarak burada pislik içinde yaşıyoruz. Burası bizim ekmek teknemiz. Biz çöplerimizi nereye atacağız? Belediye bizden çöp vergisi dahil, tüm vergileri alıyor. Ancak burada bulunan çöpleri almıyorsun. Kış aylarında yağmur ve çamurla birlikte koku iyice artıyor. Şu an kokudan geçilmiyor zaten. Yeni bir konteynır gelmesini ve orta alanın düzenlenmesini istiyoruz.

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