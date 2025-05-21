Sanayi siteleri hurdalardan temizleniyor

Karadeniz Ereğli Belediyesi, cadde ve sokaklarda görüntü ve çevre kirliliğine yol açan hurda araç ile araç parçalarını temizliyor. İki sanayi sitesinde de molozlar kaldırılıyor.

Zabıta Müdürü Halit Aydın, Kışla Sanayi Sitesi’nde hurda araçların kaldırma çalışmalarına devam ettiklerini, Belen Sanayi Sitesi’nde ise araç sahiplerine yönelik tebligat çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Aydın, çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

“Başkanımız Halil Posbıyık’ın talimatlarıyla cadde ve sokaklarda görüntü ve çevre kirliliğine yol açan, trafik akışını engelleyen, halka rahatsızlık veren ve başka amaçlarla da kullanıldığı tespit edilen hurda araçların kaldırılmasına yönelik çalışma başlattık. Bu fuzuli işgaller nedeniyle araç ve araç parçası sahiplerine kaldırmaları için yazılı tebligat yapılarak süre veriliyor. Verilen süre sonunda kaldırmayanlara 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 41/6 maddesine göre işlem yapılacak. Çalışmalar şehrin diğer mahalle ve sokaklarında da devam edecek. Bu konuyla ilgili vatandaşlarımız şikayetlerini Alo 153 Zabıta ihbar hattına bildirebilirler.”