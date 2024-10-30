Sanayi sitesinde çıkan yangın korkuttu

Olay, İkinci Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sitede bulunan demir doğrama atölyesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı.

Kısa sürede b​​​​​​​üyüyen yangın bir anda dükkanı sararken çevre esnafları ise itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale ederken, yangın yaklaşık yarım saatlik müdahale sonrası kontrol altına alındı.

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Ölen ya da yaralananın olmadığı yangından demir doğrama atölyesi alevlere teslim olurken, yangından toplamda 5 dükkanın etkilendiği kaydedildi. ​​​​​​​

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.