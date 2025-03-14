Düzce'de altyapı donanımları ve fonksiyonel dükkanları ile dikkat çeken sanayi sitesinde ikinci ve üçüncü etap hazırlıkları başladı. 164 dükkanın yapılacağı alanda dolgu çalışmaları devam ediyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün önemli projelerinden Beltaş Sanayi Sitesi'nin ikinci ve üçüncü etabının inşaatı için hazırlıklar başladı. Eski sanayi çarşısının dönüşümü kapsamında, kent merkezinde kalan sanayi dükkanlarının taşınması amacıyla inşa edilen ve sahiplerine teslim edilen 112 dükkanın ardından 164 dükkan daha inşa edilecek. Akınlar Mahallesi'nde 3 etaplı olarak planlanan ve toplam 385 dükkandan oluşacak projede, 112 dükkanın inşaatını tamamlayarak mülk sahiplerine teslim eden Beltaş, 88 dükkandan oluşacak ikinci etap ve 76 dükkandan oluşacak üçüncü etabın inşaatı için düğmeye bastı. Yer teslimi yapılmasının ardından, dolgu çalışmaları yapılarak saha temel kotuna getirildi.

Elektrik, yağmur suyu ve kanalizasyon gibi altyapı donanımlarına da sahip olan modern sanayi sitesinin bir yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Öte yandan Beltaş, esnafın talepleri doğrultusunda 8 metre genişliğinde 12 metre boyunda hazırlanan ve her biri 120 metrekare olan dükkanların satışına da başladı.