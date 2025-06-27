Sanayi strateji planında KOBİ'ler yok sayıldı: İngiliz hükümetine tepki yağdı

İngiltere'nin uzun zamandır beklenen Sanayi Stratejisi, İşletmeler, Enerji ve Endüstriyel Strateji Departmanı tarafından nihayet kamuoyuyla paylaşıldı. Strateji, ileri imalat, yaratıcı endüstriler, yaşam bilimleri, temiz enerji, savunma, dijital ve teknoloji işletmeleri, finansal hizmetler ve profesyonel hizmetler gibi ülkenin halihazırda en hızlı büyüyen sekiz sektörünü hedef alıyor. Hükümet, bu sektörlere yönelik enerji faturası indirimleri ve ticari destek düzenlemeleri gibi önlemlerle büyümeyi hızlandırmayı amaçlıyor.

Ancak, İngiliz ekonomisinin perakende, gıda ve içecek, tarım gibi devasa sektörleri stratejinin dışında bırakıldı. Uzmanlar, özellikle yüksek enerji maliyetleriyle boğuşan bu sektörlerdeki işletmelerin kaderine terk edildiğini belirtiyor. Analistler ve iş dünyası yorumcuları, bu durumu beklenmedik ve hayal kırıklığı yaratıcı olarak nitelendiriyor. Örneğin, perakende sektöründeki bir işletme, aylık binlerce doları bulan enerji faturalarıyla mücadele etmek zorunda kalırken, stratejiden herhangi bir destek alamayacak.

İşçi Partisi hükümetinin gelecekte yeni önlemler ve politikalar açıklama planları olsa da, mevcut durumda KOBİ'ler için belirsizlik devam ediyor. Hükümetin uzun vadeli yenilenebilir enerji yatırımlarıyla enerji maliyetlerini düşürmeyi hedeflediği anlaşılsa da, kısa vadede birçok işletme için durum kritikliğini koruyor.