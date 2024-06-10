Sanayi üretimi azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına dair sanayi üretim endeksi verilerini yayımladı.

Bu veriler kapsamında, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi nisanda 2023’ün aynı ayına kıyasla yüzde 0,7 azalış gösterdi.

Sanayinin alt sektörleri değerlendirildiğinde, nisanda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi 2023’ün aynı ayına oranla yüzde 12,2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,6 artarken imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,5 azalış kaydetti.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yıllık bazda yüzde 3,45 azalış gösterdi.

Sanayi üretiminde aylık veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 4,9 azaldı.

Bahsi geçen ayda sanayinin alt sektörleri değerlendirildiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 1,3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,3, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,7 azaldı.