Sanayi üretimi azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına yönelik sanayi üretim endeksi verilerini yayımladı.

Bu veriler kapsamında, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi mayısta 2023’ün aynı ayına oran yüzde 0,1 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri değerlendirildiğinde, mayısta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi 2023’ün aynı ayına göre yüzde 2,2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,9 artış gösterirken imalat sanayi sektörü endeksi ise yüzde 0,4 azalış kaydetti.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yıllık bazda yüzde 2,4 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİNDE AYLIK VERİLER

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,7 artış kaydetti.

Söz konusu ayda sanayinin alt sektörleri ele alındığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 3,9 azalış gösterirken imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,1, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1 artış kaydetti.