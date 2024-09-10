Sanayi üretiminde düşüş

Kaynak: Haber Merkezi
Sanayi üretiminde düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı. Sanayi üretimi Temmuz ayında yüzde 3,9 düşüş yaşadı.


Sanayi üretiminde düşüş. TÜİK'e göre sanayi üretimi yüzde 3,9 düşüş yaşandı.
TÜİK'e göre, sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2024 yılı Temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,1 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 8,2 arttı.

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SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 0,4 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,1 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,5 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,9 azaldı.

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