Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim 2025'e ilişkin Sanayi Üretimi Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre sanayi üretimi aylık bazda yüzde 0,8 azalırken yıllık bazda yüzde 2,2 arttı.

Sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2025 yılı Ekim ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,4 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,9 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,6 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Ekim ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,9 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,2 azaldı.

Sanayi üretimi eylül ayında aylık bazda yüzde 2,2 azalırken yıllık yüzde 2,9 artmıştı.