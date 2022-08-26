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  • Bakan Varank Atatürk'e sığınıp Gülşen'in hapsini savundu

Bakan Varank Atatürk'e sığınıp Gülşen'in hapsini savundu

Şarkıcı Gülşen’in tutuklanmasını savunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Mustafa Kemal Atatürk’e sığındı.

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 14:18
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Bakan Varank Atatürk'e sığınıp Gülşen'in hapsini savundu

Bakan Varank Atatürk'e sığınıp Gülşen'in hapsini savundu
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Bir konseri sırasında kendi ekibiyle geçen diyalog sırasında İmam hatipliler ilgili sözlerinin gündeme gelmesinin ardından tutuklanan şarkıcı Gülşen, Türkiye’nin bir numaralı gündemi oldu.

Gülşen’in tutuklanması tepkilere neden olurken AKP cephesinden de tutuklamaya savunma geldi.

Son olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da tutuklama kararını savundu. Varank, bu savunmasını ise Atatürk’e sığınarak yaptı.

Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Başak Demirtaş’a hakaret eden ahlaksız, Alevi vatandaşlarımıza hakaret eden ahlaksız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret eden ahlaksız, hangi muameleyi görmüşse; İmam Hatiplilere hakaret eden ahlaksız da aynı muameleyi görmüş… Bundan kim, neden rahatsız olur?" ifadelerini kullandı.

 

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Yaman Erendil
26.08.2022 15:49
Cübbeli Ahmet: 'Çocuklarınızı İmam Hatip'e Göndereceğinize Düz Okula Gönderin, Daha Az Hasarla Çıkar'  
 
Abidin Söyler
26.08.2022 15:39
Sizin mahallede bir kereden birşey olmaz ilkesi geçerli,Gülşen de bir defa demiş eee niye tutuklanıyor.On defa dememiş ya.  
 
Economist
26.08.2022 15:35
Akp bu Gündemle 2-3 gün idare eder sonra ekonomik sıkıntılar daha kötü biçimde gündeme gelecek kış yaklaşıyor okullar açılıyor  
 
TÜM YORUMLAR (15)
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