Bakan Varank Atatürk'e sığınıp Gülşen'in hapsini savundu

Bir konseri sırasında kendi ekibiyle geçen diyalog sırasında İmam hatipliler ilgili sözlerinin gündeme gelmesinin ardından tutuklanan şarkıcı Gülşen, Türkiye’nin bir numaralı gündemi oldu.

Gülşen’in tutuklanması tepkilere neden olurken AKP cephesinden de tutuklamaya savunma geldi.

Son olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da tutuklama kararını savundu. Varank, bu savunmasını ise Atatürk’e sığınarak yaptı.

Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Başak Demirtaş’a hakaret eden ahlaksız, Alevi vatandaşlarımıza hakaret eden ahlaksız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret eden ahlaksız, hangi muameleyi görmüşse; İmam Hatiplilere hakaret eden ahlaksız da aynı muameleyi görmüş… Bundan kim, neden rahatsız olur?" ifadelerini kullandı.