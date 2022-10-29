Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personel alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) bünyesinde görevlendirmek üzere 1 destek personeli alacak.
Adaylar başvurularını 31 Ekim - 14 Kasım 2022 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı işe alım kariyer sayfası üzerinden elektronik olarak yapacaklar.
BAŞVURU ŞARTLARI
Türk vatandaşı olmak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
Affa uğramış olsa bile belini suçlarından mahkum olmamak
Askerlikle ilişiği bulunmamak
Görevini yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak
Lisans mezunu olmak
KPSS puanı ile başvuracak adaylar için ilgili puan türünden en az 60 puan almış olmak
İş tecrübesi ile başvuracak adaylar için kamu kesimi veya Özel kesimde sınavı son başvuru tarihinden önceki en az 5 yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak
50 yaşını doldurmamış olmak
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