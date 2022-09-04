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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temmuzda 868 yatırım teşvik belgesi verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, temmuz ayında 868 yatırım teşvik belgesi düzenledi.

Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 10:59
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temmuz ayında 868 yatırım teşvik belgesi düzenledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temmuzda 868 yatırım teşvik belgesi verdi
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Bakanlığın, Temmuz 2022 dönemine ait yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, söz konusu ayda 868 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 38 milyar 165 milyon 474 bin 953 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 24 bin 169 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan, sabit yatırım tutarı 367 milyon 936 bin 382 lira olan ve 666 kişiye istihdam sağlaması öngörülen 32 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

Bu dönemde 156 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken, bu projelerin sabit yatırım tutarı 2 milyar 224 milyon 868 bin 333 lira, istihdam edilenlerin sayısı 6 bin 455 oldu.

Tutarlarıyla öne çıkan yatırımlar

Temmuzda en yüksek tutarlı teşvik belgesi, 2 milyar 350 milyon lirayla MRA Turizm Otel İşletmeciliği AŞ'nin yatırımı için düzenlendi. Şirket, Muğla'nın Bodrum ilçesinde 5 yıldızlı otel yapacak.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Selçuklu ilçesindeki belediye hizmetleri için 2 milyar 221 milyon 500 bin liralık yatırım teşvik belgesi aldı.

Farika Porselen Sanayi ve Ticaret Limited şirketine verilen teşvik belgesi, Kütahya'da 1 milyar 466 milyon 767 bin 854 liralık yatırımı içeriyor, tabak, fincan, kase, pres ve döküm grubu üretimlerini kapsıyor.

(Kaynak: DHA)

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