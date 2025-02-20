Sanayi ve ticaret düzenlemeleri Meclis’ten geçti

Teklifin yasalaşmasının ardından, sanayi ve ticaretle ilgili yeni düzenlemeler uygulanmaya başlanacak. Ayrıca, bilimsel araştırmaların daha etkin bir şekilde yapılabilmesi için TUBİTAK’ın görev ve yetkilerinde de güncellemeler gerçekleştirildi.

TİCARETTE TAĞŞİŞE KARŞI YENİ CEZALAR

Yasa ile, Anayasa Mahkemesinin iptal kararları doğrultusunda bazı düzenlemeler yapılıyor. Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle, Resmi Gazete'de yayımlanan hizmet, muayene, bakım, takip ve kontrol faaliyetlerine ilişkin düzenleyici işlemlere veya ürün dışı zorunlu standartlara aykırı hareket eden gerçek veya tüzel kişilere, 12 bin 20 liradan 482 bin 204 liraya kadar idari para cezası uygulanacak. Bu düzenleme, 14 Mart 2025’te yürürlüğe girecek.

TÜBİTAK’IN DESTEK POLİTİKALARINDA DEĞİŞİKLİKLER

TÜBİTAK’ın öğrencilere ve araştırmacılara yönelik desteklerinin sürdürülmesi için yeni düzenlemeler getirildi. Buna göre, TÜBİTAK, üstün başarısıyla kendini gösteren gençlere burslar vermeye devam edecek. Bu burslar, Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine tabi olmaksızın sağlanacak.

TÜBİTAK’TA YÖNETİM KURULU’NA YETKİLER VERİLİYOR

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun'da yapılan değişikliğe göre, Yönetim Kurulu, TÜBİTAK ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler arasında çıkan ihtilafları hukuki anlaşma veya sözleşme değişikliğiyle çözmeye devam edecek. Ayrıca, yapılan değişiklikle, TÜBİTAK’a yapılacak her türlü yardım, bağış ve vasiyet, kurum dışına verilecek hizmetler karşılığında alınacak paralardan kurumun gelirlerine eklenen kısım, vergi muafiyetine tabi tutulacak.

TÜBİTAK PERSONELİNE İLİŞKİN ÜCRET DÜZENLEMELERİ

TÜBİTAK personeline ödenecek aylık net ücret, toplu iş sözleşmesi kapsamındaki personele ödenen ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenen göreve karşılık gelen pozisyona yapılan ödemelerin 2 katını geçmeyecek şekilde belirlenecek. Ayrıca, TÜBİTAK'ta görevlendirilecek hakem, izleyici, panelist gibi kişilere yapılacak ödemeler de Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek.

ÖLÇÜLER VE AYAR KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK

Ölçüler ve Ayar Kanunu'nda yapılan değişiklikle, ölçü ve ölçü aletlerinin muayene, tamir ve ayar işlemlerine ilişkin düzenleyici işlemlere aykırı hareket edenlere, 5 bin liradan 50 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak. Bu hüküm, yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

KOSGEB’İN GELİR POLİTİKASI YENİDEN BELİRLENDİ

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Teşvik ve Muafiyetleri Kanunu'nda yapılan değişiklikle, Başkanlık bütçesinin gelirleri arasında, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bankaların yıllık karlarının yüzde 2'si oranında ödeyecekleri aidatlar ve dış kaynaklardan sağlanan krediler de yer alacak. Bu düzenleme, 4 Haziran 2025’te yürürlüğe girecek.

BAŞKANLIK, İŞLETMELERE DESTEK POLİTİKALARI SUNACAK

Kanunla, KOSGEB’in işletmelere yönelik belirlediği destek politikalarının tasarım süreçlerinde faydalanılmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile bilgi ve verileri toplama ve analiz etme yetkisi verilecek. Bu düzenleme, 9 Ağustos 2024'ten itibaren geçerli olacak.