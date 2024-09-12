Sanayici isyan etti: Mallarımız dünyayı dolaşıyor biz vize alamıyoruz

Ardıç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla Ankara Etnografya Müzesi'nde düzenlenen ASO'nun "Geleneksel Büyükelçiler Resepsiyonu"nda jeopolitik ve politik risklerin yoğunlaştığı bir dönemden geçildiğini söyledi.

Başta küresel güvenlik sorunu olmak üzere, politik belirsizlik, enflasyon ve yüksek faiz sürecinden geçildiğini belirten Ardıç, "Küresel piyasalarda, uzun dönemli enflasyonun görece olarak hala yüksek olduğu, büyümenin zayıfladığı ve para politikasında sıkılaşmanın devam ettiği makroekonomik yapıyla karşı karşıyayız" ifadesini kullandı.

Ardıç, Avrupa, Asya ve Orta Doğu'nun kesişme noktasında yer alan Türkiye'nin, bir köprü görevi gördüğüne işaret ederek, bu stratejik konumun, ülkeye ticaret, lojistik ve enerji geçiş noktası olma açısından büyük avantaj sağladığını dile getirdi.

Milyonlarca Türk’ü ilgilendiren karar! Sınırları kapattılar, vizeleri iptal ediyorlar

Genç ve dinamik nüfusun, ekonomik büyümenin itici gücü olarak önemli bir rol oynadığını kaydeden Ardıç, şöyle devam etti:

"İş gücüne katılım, yenilikçilik ve teknolojiye adaptasyon konusunda büyük fırsatlar sunuyor. Türkiye, hızla büyüyen, dünya ile ekonomik bütünleşmesini sürdüren, 85 milyon nüfusuyla yatırımcılara geniş imkânlar sunan büyük pazar konumundadır ve etki alanı çok geniş bir coğrafyaya yayılmaktadır. Küresel resesyon kaygılarının gölgesinde geçen ve risk algısının oldukça yüksek olduğu 2023'te sanayicilerimiz ve ihracatçılarımız sayesinde ülkemiz önemli ihracat rakamlarına ulaşmıştır. Türkiye, bölgesel ve küresel bir üretim üssü olabilecek potansiyele sahiptir."

Ardıç, Ankara'nın sanayi ve teknolojinin de başkenti olma yolunda güçlü adımlarla ilerlediğine dikkat çekerek, ülke üretiminin giderek katma değeri daha yüksek olan imalat ve bağlantılı hizmet sektörlerine doğru geliştiğini vurguladı.

Ankara'nın, Türkiye'nin teknoloji ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinin merkezlerinden biri olduğunu bildiren Ardıç, "Başkentte yer alan teknoparklar, savunma sanayi, bilişim, biyoteknoloji ve enerji gibi yüksek teknolojiye dayalı sektörlerde faaliyet gösteren birçok yerli ve yabancı şirkete ev sahipliği yapmaktadır. Ankara'nın AR-GE altyapısı, yenilikçi projelere ve girişimlere yatırım yapmayı düşünen yabancı sermaye için büyük bir cazibe merkezi oluşturmaktadır. İlimiz ayrıca makine, medikal, ulaştırma, elektrik-elektronik, yenilenebilir enerji, madencilik ve müteahhitlik gibi güçlü sektörleriyle öne çıkmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Vizesiz 5 ülke. Türkiye'ye çok yakın bu 5 ülke üstelik çok ucuz

Ardıç, ASO olarak, başkentin üretim ve ihracat potansiyelinin artırılmasına yönelik çeşitli faaliyetler yürüttüklerini ve araştırmalar yaptıklarını anlatarak, geçen hafta sonu, odanın hazırladığı 2018-2023 yıllarını kapsayan Ankara'nın Dış Ticaret Analizi ve Teknolojik Boyut Çalışma Raporu'nu yayınladıklarını belirtti.

GÜMRÜK BİRLİĞİ VURGUSU

Gümrük Birliği'nin 1995'ten bu yana Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasında ekonomik işbirliğini güçlendiren en önemli araçlardan biri olduğunun altını çizen Ardıç, şu ifadeleri kullandı:

"Dünya ekonomisinde ve ticaretin doğasında meydana gelen değişiklikler, bu anlaşmanın yeniden değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır. AB'ye üye olmadan imzalayan tek ülke olarak bunun dezavantajını yaşıyoruz. Gümrük Birliği'ni oluşturan 1'e 95 sayılı Ortaklık Konseyi kararının revize edilmesi gerekiyor. Bu kapsamda, AB ticaret politikası oluşturulurken Türkiye ile danışma prosedürleri güçlendirilmeli, iki taraf arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümü için etkin bir mekanizma kurulmalıdır. Yine Türkiye'nin AB'nin üçüncü ülkelerle imzaladığı serbest ticaret anlaşmalarının dışında kalması sorununun çözümlenmesi ve kara yolu taşımacılığındaki kotaların kaldırılması gibi konular yer alıyor.”

Bakan Fidan'dan 'vize serbestisi' açıklaması: Son 6 kriter...

Ardıç, Ankara'nın son yıllarda yapılan yatırımlarla önemli bir noktaya geldiğini dile getirerek, yüksek ve orta yüksek teknolojide ciddi yatırım alan başkentin gelecek yıllarda Türkiye'nin teknolojik üretim ve ihracat üssü olacağını bildirdi.

Çalışmalarına başladıkları "ASO Ankara Teknoloji Üssü" projesiyle başkentin teknoloji üretim ve yüksek katma değer düzeyini üst seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini ifade eden Ardıç, şunları kaydetti:

"Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hissedilen zorlu ekonomik koşulları, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın koordinasyonundaki ekonomi yönetimimizle kısa sürede atlatacağımıza inancımız tam. Son dönemde makroekonomik dengenin sağlanması amacıyla uygulamaya konulan rasyonel politikaların etkilerini görüyoruz. Bu zor zamanların sonrasında yaşayacağımız istikrarlı bir dönem beklentisi ile Ankaralı sanayiciler olarak ekonomi yönetimimize desteğimizin tam olduğunu belirtmek isterim. Geçen hafta açıklanan Orta Vadeli Program da yapısal reformlarla destekli makro istikrara yönelik politika hedeflerini görmek bizleri daha da umutlandırıyor. Sanayicilerin ekonomi politikalarına olan desteği, ülkemizin sürdürülebilir kalkınması ve küresel rekabet gücünün artırılması açısından önem taşımakta. Sanayicilerimizle hükümet arasında kurulacak güçlü işbirliği, ekonomik ve toplumsal hedeflerimize ulaşmamızı sağlayacak. Birlikte çalışarak, ülkemizi daha güçlü, rekabetçi ve müreffeh bir geleceğe taşımak mümkün olacak."