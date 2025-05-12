Sanayide alarm zilleri çalıyor! Fabrikalar emlak sitelerinde satışa çıktı

Sanayici zorlayan maliyetler ve dalgalı döviz kuru, fabrikaların satışını hızlandırdı. Mayıs ayının ilk 10 gününde 24 fabrika emlak ofisleri tarafından satışa çıkarıldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; sanayi sektöründe alarm zilleri çalıyor. Yüksek maliyetler ve dalgalı döviz kuru, üreticiyi çıkmaza sokarken fabrikaların satışa çıkarılması hız kazandı. Mayıs ayının ilk 10 gününde yalnızca İstanbul’da 24 fabrika emlak ofisleri aracılığıyla satışa sunuldu.

Sanayi, yüksek enflasyon, kurdaki oynaklık, iç pazardaki durgunluk ve ihracat siparişlerindeki düşüşle birlikte krediye erişimdeki sıkıntılar nedeniyle durma noktasına geldi. Bu koşulların yarattığı baskı, konkordato başvurularını ve satılık fabrika ilanlarını artırırken sanayi sitelerinde de kiralık satılık ilanları çoğalmaya başladı. Elektrik tüketimindeki düşüşler de üretimdeki yavaşlamayı ortaya koyuyor.

Sanayiciler ortak bir çağrı yapıyor: “Üretim durursa ekonomi de durur.” İş dünyası, devletin acil destek ve düzenleme yapmaması halinde önümüzdeki aylarda çok sayıda fabrikanın kapanma riskiyle karşı karşıya kalacağına dikkati çekiyor.

SATILIK FABRİKALAR ARTIYOR

Sahibinden.com verilerine göre, İstanbul’da ikinci el satışta olan fabrika sayısı 257’ye ulaştı. Bu sayıya mayısın ilk 10 gününde eklenen fabrika sayısı ise 24. İlanlara göre, Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan 4. bin 500 metrekare kapalı, 2.131 metrekare açık alana sahip, 26 yıllık üretim tesisi 185 milyon TL’ye satışa çıkarıldı. Avcılar’da ise 30 yaşındaki, toplamda 14 bin 750 metrekare alana sahip bir fabrika 425 milyon TL’ye müşteri bekliyor.

İlanlardaki fabrikaların bazıları organize sanayi bölgelerinde, bazıları ise müstakil arsalar üzerinde veya yerleşim alanlarının içinde yer alıyor.

KONKORDATO İKİYE KATLANDI

Ekonomik baskı reel sektörde iflas sinyallerini artırıyor. Konkordato Takip platformuna göre, sadece nisan ayında 444 şirket koruma talebinde bulundu, bunların 10’u iflas etti. Geçen yılın aynı ayında bu sayı 214’tü. 2024’ün ilk dört ayında konkordato başvurusunda bulunan şirket sayısı ise toplam 1727’ye ulaştı.