Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı. Buna göre, Ekim 2024'te 15 milyon 860 bin 31 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde ücretli çalışan sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 1 artışla 16 milyon 20 bin 394 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 3,5 azalırken, inşaatta yüzde 6,2, ticaret-hizmetlerde yüzde 2,5 arttı.

AYLIK DEĞİŞİM

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısında, ekimde bir önceki aya göre değişim göstermedi.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yüzde 0,3 azaldı, inşaatta yüzde 0,3 ve ticaret-hizmetlerde yüzde 0,1 artış kaydetti.

SANAYİ KAN AĞLIYOR

İktidarın enflasyonla mücadele politikası sanayide ciddi bir krizi tetikledi. Hammadde fiyatlarında dolar kurunun etkisiyle yaşanan artış, kredi musluklarının kapanması ile şirketlerin finansman sorunu yaşaması ve maliyetlerdeki yükseliş ciddi bir krizi tetikledi. Bu durum konkordato başvurusunda bulunan şirket sayısının ciddi şekilde artmasına yol açarak 2024 rakamlarının geride kalmasına neden oldu.

Sanayide yaşanan krizi TÜİK’in verileri bile gizleyemedi. Sanayi üretimi ekim ayı itibari ile bir önceki aya göre yüzde 0,8 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Ekim ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %1,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi %0,9 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,2 azaldı.

TÜİK’in işgücü istatistikleri de sanayideki durumu gözler önüne serdi. Sanayide ücretli çalışan sayısı 15 aydır düşüş gösteriyor.

15 AYDIR DÜŞÜŞTE

Öte yandan yıllık veriler incelendiğinde, sanayi sektöründe çalışan sayısı son olarak Temmuz 2024’te sınırlı bir artış göstermişti. Bu tarihten itibaren sanayide çalışan sayısı, 15 aydır yıllık bazda düşüşünü sürdürüyor.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, sanayide çalışan sayısında Aralık 2022’de görülen zirve seviyeden bu yana ise toplamda 244 bin 873 kişilik düşüş yaşandı.

Sanayinin en önemli alt sektörü olarak görülen imalat sanayisinde çalışan sayısı ise yılık bazda yüzde 3,8 geriledi.

Tekstil ürünleri imalatında çalışan sayısı Ekim 2025'te yıllık bazda 10,2 gerileyerek 420 bin 213 kişiye düştü. Tekstil ürünleri imalatında çalışanların sayısında yıllık bazdaki düşüş 2022 Ekim'den bu yana aralıksız sürüyor.