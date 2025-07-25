Sanayide bir iflas şoku daha! Yüzlerce çalışanı vardı

Türkiye sanayisinin köklü şirketlerinden biri olan Asman Çelik, yaşadığı mali zorlukları aşamayarak hukuki sürecin sonunda iflas etti. Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen kararla birlikte şirketin daha önce aldığı geçici ve kesin mühletlerin yanı sıra uygulanan tüm ihtiyati tedbirler de kaldırıldı. Karar, şirketin resmi olarak tasfiye sürecine geçeceğini ortaya koydu.

YÜZLERCE KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYORDU

Cıvata, somun ve ağır sanayi ekipmanları üretimiyle tanınan Asman Çelik, otomotivden tarıma, enerjiden gıda sektörüne kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteriyordu. Yüzlerce çalışana istihdam sağlayan firmanın iflası, hem çalışanları hem de tedarik zincirindeki çok sayıda işletmeyi olumsuz etkiledi.

AYNI GÜN İKİNCİ KRİTİK GELİŞME: OSMANLI OTOMOTİV KONKORDATO İLAN ETTİ

Asman Çelik’in iflas kararı açıklanırken, Konya sanayisinde bir diğer önemli gelişme daha yaşandı. Geçtiğimiz yıl üretim tesisinde meydana gelen yangınla büyük maddi kayıp yaşayan Osmanlı Otomotiv, ekonomik toparlanma çabalarına rağmen konkordato talebinde bulundu. Mayıs 2025'te verilen üç aylık geçici mühletin ardından mahkeme, şirkete bir yıl süreyle kesin mühlet tanıdı.

KLİMAKS VE HASKAN TARIM DA ETKİLENDİ

Konya'da faaliyet gösteren diğer sanayi firmaları da benzer ekonomik sorunlarla karşı karşıya kaldı. Klimaks Tarım, geçici mühlet süresinin dolmasının ardından iki ay ek süre aldı. Ancak aynı süreçte konkordato başvurusu yapan Haskan Tarım’ın geçici mühleti, karar kesinleşmeden mahkeme tarafından iptal edildi.

UZMANLAR DOMİNO ETKİSİNDEN ENDİŞELİ

Konya özelinde yaşanan bu gelişmeler, sanayi kentlerinde ekonomik daralmanın ne derece derinleştiğini gözler önüne serdi. Uzmanlar, art arda gelen iflas ve konkordato kararlarının sektör genelinde domino etkisi yaratabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.