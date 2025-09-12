Sanayide çırak dövme meselesi kanlı bitti

Olay, Bahçesaray Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi A-2 blokta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cevdet A. (54), Mahmut T. ve Barış A., akrabaları olan Berat A., Berkay A. ve Çapan U. ile aralarında ‘Çırak dövme' meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Berat A., Berkay A. ve Çapan U. iş yerinden ellerine geçen levye, tornavida ve sopalarla karşı tarafı darbetti. Cevdet A. (54), Mahmut T. ve Barış A.'nın yaralandığı olay diğer esnaflar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 3 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, olayı gerçekleştirdiği öne sürülen diğer 3 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.