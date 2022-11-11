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Sanayinin üretim çarkı yavaşladı eylülde yüzde 1,6 düşüş yaşandı

Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı, sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 0,4 arttı ancak eylülde ise tehlike çanları çalmaya başladı. Çünkü sanayinin çarklarının hızı yavaşladı, eylülde yüzde 1,6 düşüş kaydedildi

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 10:39
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Sanayinin üretim çarkı yavaşladı eylülde yüzde 1,6 düşüş yaşandı

Sanayinin üretim çarkı yavaşladı eylülde yüzde 1,6 düşüş yaşandı
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Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Eylül ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %16,5 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %1,7 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,4 azaldı.

Sanayi üretimi aylık %1,6 azaldı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Eylül ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %2,6, imalat sanayi sektörü endeksi %1,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,7 azaldı.
 

Sanayi üretim endeksi aylık değişim oranları (%), Eylül 2022

 

 

 

 

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