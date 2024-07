Sanbel Gıda Day. Tük. Mal. San. Tic. Ltd. Şti. Müdürlüğünden

Yayın Tarihi: 23 Temmuz 2024 / 00:01

İLAN

SANBEL GIDA DAY.TÜK.MAL.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. MÜDÜRLÜĞÜNDEN



Mülkiyeti Sanbel Gıda Day. Tük.Mal.San.Tic.Ltd.Şti’ne ait aşağıda listede belirtilen Taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi uyarınca açık teklif usulüne göre satış ihalesi yapılacaktır.

Satış ihalesi 05.08.2024 Pazartesi günü Ekli listede belirtilen saatte İhale Komisyonu huzurunda Bedesten Çarşısı Avlusunda (Ece Mah. Keçeciler İç Sokak No:4) adresinde yapılacaktır.

Satış ihalesine katılmak isteyenler en geç 05.08.2024 Pazartesi günü ihale saatine kadar. Ekli listede belirtilen Geçici Teminatı Sanbel Gıda Day. Tük.Mal.San.Tic.Ltd.Şti. tarafından verilecek banka hesap numarasına yatıracaklar, makbuzlarını ve istenilen belgeleri yukarıdaki tarih ve Saat’e kadar kapalı zarf içerisinde Sanbel Gıda Day. Tük.Mal.San.Tic.Ltd.Şti Merkez ofisine teslim edeceklerdir. Belirlenen gün ve saatten sonra yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. İhaleye çıkarılan taşınmazlara ait muhammen bedel, geçici teminat tutarı, ihale tarih ve saati ekli listededir. İhale şartname ve eklerine uymadığı anlaşılanlar ihaleye katılamazlar. Katılmış ve ihale üzerinde kalmış olsa bile iptal edilerek oluşan kamu zararı ilgili katılımcı /katılımcılardan tahsil edilecektir. İsteklilerin hazır bulundurması gereken belgeler;

1- Tüzel ve Gerçek Kişiler için;

a- Müracaat Dilekçesi (Satışa çıkarılan taşınmazın yerini bildiğine ve gördüğüne dair bilgiler yazılacaktır),

b- Kanuni İkametgâh belgesi (Nüfus Müdürlüğü, Muhtarlıktan veya E-Devlet Üzerinden),

c- Noter tasdikli imza beyannamesi ve Tüzel kişiler adına ihaleye katılanların ticaret odası sicil müdürlüğünden alınmış sicil tasdiknamesi veya noter tasdikli yetki belgesi,

d- Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e- İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış, şirket ortaklarının son durumunu gösterir belge,

f- İsteklilerin, Sanbel Gıda Day. Tük.Mal.San.Tic.Ltd.Şti. ne borcu olmadığına dair belge,

g- Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat, geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların, Veznelerimize yatırıldığını gösteren makbuzlar,

ğ İsteklinin ortak girişim olarak ihaleye katılması durumunda, arttırmaya yetkili olan pilot ortağı ve hisse durumunu gösterir ortaklık sözleşmesi. Bu sözleşme noter tasdikli veya idaremiz huzurunda düzenlenecektir.

h- İhaleye ortak katılım olarak teklif verilmesi halinde;

Her bir şirket ortağı tarafından 1 maddesinin b, c, d, e, f bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

5-Şartname ve ekleri Sanbel Gıda Day. Tük.Mal.San.Tic.Ltd.Şti Merkez ofisinde müracaat süresi sonuna kadar mesai saatleri içinde bedelsiz olarak görülüp okunabilir.

Keyfiyet ilan olunur.



2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi Uyarınca Açık Teklif Usulü ile Satış İhalesi Yapılacak Taşınmazlar





SIRA

NO SATIŞI YAPILACAK İŞYERLERİ MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

(%3)



İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ 20

205 NUMARALI İŞYERİ

4.500.000,00 TL 135.000,00-TL 05.08.2024 12:10





#ilangovtr BASIN NO: ILN02064370