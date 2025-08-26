Sancaktepe 2. Kültür ve Sanat Festivali başlıyor

Sanata olan ilgiyi artırmak ve bir araya getirmek amacıyla yapılacak festivalde çocuklar ve kadınlara yönelik çeşitli etkinliklerin sokak performansları, kadın-çocuk atölyeleri, söyleşiler ve ülkenin önde gelen sanatçılarının sahne alacağı konserler yer alacak.

5 gün sürecek olan etkinlik, hem çocuklar hem de yetişkinler için eğitici ve eğlenceli aktivitelerle dolu bir program katılımcıları bekliyor.

29 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında Ayazma Yaşam Vadisi ve Sancaktepe Meydan Park ve Sarıgazi Festival Alanı'nda gerçekleşecek olan etkinliğin festival takvimi ise şu şekilde:

29 Ağustos Cuma (Ayazma Yaşam Vadisi): 19.30 Kasım Taşdoğan Konseri, 20.00 Ataşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, 20.30 İmera Konseri, 22.00 Kardeş Türküler Konseri.

30 Ağustos Cumartesi (Meydan Park): 20.00 Kafkas Kartalları Dans Topluluğu, 21.00 Gripin Konseri.

31 Ağustos Pazar (Meydan Park): 20.00 Çankaya Belediyesi Haytur Halk Dansları Topluluğu, 21.00 Haluk Levent Konseri.

1 Eylül Pazartesi (Sarıgazi Festival Alanı): 20.00 Metin&Kemal Kahraman Konseri, 21.00 Revşan Konseri, 22.00 Pinhani Konseri.

2 Eylül Salı (Sarıgazi Festival Alanı): 20.30 Türküler Sevdamız Konseri, 22.00 Ceylan Ertem Konseri.