Sancaktepe 2. Kültür ve Sanat Festivali başlıyor

Kaynak: İHA
Sancaktepe 2. Kültür ve Sanat Festivali başlıyor

Sancaktepe Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek ve ülkenin önde gelen sanatçılarının konserleri ile çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak olan Sancaktepe Kültür Sanat Festivali, 29 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.

Sanata olan ilgiyi artırmak ve bir araya getirmek amacıyla yapılacak festivalde çocuklar ve kadınlara yönelik çeşitli etkinliklerin sokak performansları, kadın-çocuk atölyeleri, söyleşiler ve ülkenin önde gelen sanatçılarının sahne alacağı konserler yer alacak.

aw525089-01.jpg

5 gün sürecek olan etkinlik, hem çocuklar hem de yetişkinler için eğitici ve eğlenceli aktivitelerle dolu bir program katılımcıları bekliyor.

29 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında Ayazma Yaşam Vadisi ve Sancaktepe Meydan Park ve Sarıgazi Festival Alanı'nda gerçekleşecek olan etkinliğin festival takvimi ise şu şekilde:

29 Ağustos Cuma (Ayazma Yaşam Vadisi): 19.30 Kasım Taşdoğan Konseri, 20.00 Ataşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, 20.30 İmera Konseri, 22.00 Kardeş Türküler Konseri.

30 Ağustos Cumartesi (Meydan Park): 20.00 Kafkas Kartalları Dans Topluluğu, 21.00 Gripin Konseri.

31 Ağustos Pazar (Meydan Park): 20.00 Çankaya Belediyesi Haytur Halk Dansları Topluluğu, 21.00 Haluk Levent Konseri.

1 Eylül Pazartesi (Sarıgazi Festival Alanı): 20.00 Metin&Kemal Kahraman Konseri, 21.00 Revşan Konseri, 22.00 Pinhani Konseri.

2 Eylül Salı (Sarıgazi Festival Alanı): 20.30 Türküler Sevdamız Konseri, 22.00 Ceylan Ertem Konseri.

Son Haberler
Dicle Elektrik’ten heyecanlandıran Ar-Ge projesi: Radyo frekansıyla elektrik şebekesini izleyecek
Dicle Elektrik’ten heyecanlandıran Ar-Ge projesi: Radyo frekansıyla elektrik şebekesini izleyecek
Restoran sahibi müşteriyi öldürdü
Restoran sahibi müşteriyi öldürdü
Hamile köpeği tüfekle vuran cani tutuklandı!
Hamile köpeği tüfekle vuran cani tutuklandı!
Yenilenen Recep Doyuk Parkı halka açıldı
Yenilenen Recep Doyuk Parkı halka açıldı
CHP'li Kış, Bakan Şimşek'e borçlanmanın gerekçelerini sordu
CHP'li Kış, Bakan Şimşek'e borçlanmanın gerekçelerini sordu