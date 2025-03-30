Sancaktepe Belediye Başkanı Yeğin'den bayram kutlaması

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlarla kahvaltılı programda bir araya gelerek bayramlaştı. Yeğin, "Bugün bayram, Sancaktepe'de her günü bayram gibi yaşamak için mücadele ediyoruz. Bugün burada bir bayram geleneği haline gelen büyük Sancaktepeli bayramlaşmasına katılan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Sancaktepe Belediyesi Samandıra Mahalle Evi’nde bayram dolayısıyla bir kahvaltı programı düzenledi. Programa Belediye Başkanı Alper Yeğin'in yanı sıra, Sancaktepe Kaymakamı Naif Yavuz, Sancaktepe Müftüsü Ertuğran Mehmet Soylu, Cumhuriyet Halk Partisi Sancaktepe İlçe Başkanı Emre Yılmaz, mahalle muhtarları, STK temsilcileri ve Sancaktepeli vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Yeğin, "Bayramınızı tebrik ediyorum. Allah nice bayramlara birlikte sevdiklerimiz ve çocuklarımızla kavuşmayı nasip etsin. İnşallah her günümüz bayram gibi geçer. Bir bayram sabahı toplumun bütün kesimleri ile bugün bir aradayız. Bugün bayram, Sancaktepe'de her günü bayram gibi yaşamak için mücadele ediyoruz. Bugün burada bir bayram geleneği haline gelen büyük Sancaktepeli bayramlaşmasına katılan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yeğin, kahvaltı programının ardından vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.