SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Yayın Tarihi: 19 Şubat 2024 / 00:01

1. Aşağıda nitelik, tahmini bedel ve geçici teminat tutarları belirtilen Sancaktepe Belediyesi mülkiyetindeki 2 adet taşınmaz; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile ayrı ayrı “Abdurrahmangazi Mah. Enderun Cad. No:2 Sancaktepe/İSTANBUL” adresindeki Sancaktepe Belediyesi Encümen Salonunda belirtilen tarih ve saatlerde teşekkül edecek Komisyon huzurunda ihale ile satılacaktır.

S.N. MAHALLE PAFTA ADA PARSEL İMAR DURUMU ÜZERİNDEKİ

MUHDESAT

(Mevcut Durum) YÜZÖLÇÜMÜ (M²) SATILACAK

ALAN (M²) MUHAMMEN

BEDEL (TL) GEÇİCİ

TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE

SAATİ 1 YENİDOĞAN F22D25C3A 766 14 KONUT ALANI BİNA-İŞGALLİ 314,71 173,84 1.390.720,00 41.721,60 29.02.2024 10:30 2 YENİDOĞAN F22C21D1C 451 9 KONUT ALANI BİNA-İŞGALLİ 422,81 422,81 3.382.480,00 101.474,40 29.02.2024 10:40

2. İhale dokümanı (şartname ve ekleri) Sancaktepe Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 500,00-TL bedel ile satın alınabilecektir.

3. İdare ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

4. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

5. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla ihaleye katılacaklardan istenilecek belgeler:

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

1- İkametgâh belgesi.

2- Nüfus kayıt örneği.

3- Geçici teminat mektubu veya makbuzu.

4- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi.

5- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

6- İdare ve istekliler tarafından onaylı “Şartname” ve “Yer Görme Belgesi”.

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

1- İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

2- Noter tasdikli imza sirküsü, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya onaylı sureti ile yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.

3- Geçici teminat mektubu veya makbuzu.

4- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi.

5- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

6- İdare ve istekliler tarafından onaylı “Şartname” ve “Yer Görme Belgesi”.

C) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

6. Üzerinde mevcut yapı bulunan taşınmazlarda, belediyeye fuzuli şagilin tahliyesi için hiç bir sorumluluk yüklenemez ve istekli bunu Belediyeden isteyemez.

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