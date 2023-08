SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Yayın Tarihi: 18 Ağustos 2023 / 00:01

SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1. Aşağıda özellikleri belirtilen Sancaktepe Belediyesi mülkiyetindeki taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a ve 36. maddelerine göre ihale ile satılacaktır. İhale "Abdurrahmangazi Mah. Enderun Cad. No:2 Sancaktepe/İSTANBUL" adresindeki Sancaktepe Belediyesi Encümen Salonunda 05.09.2023 Salı günü tabloda belirtilen saatte yapılacaktır.

İl/İlçe

Tapu Mahalle Pafta Ada Parsel Alan (m²) Hisse Oranı Cinsi İmar Durumu Halihazır Durumu Muhammen

Bedel (TL) Geçici Teminat

Bedeli (TL) İhale Tarihi/Saati İstanbul/

Sancaktepe/

Samandıra 243EE1A 6604 12 1.149,40 Tam Arsa Konut Alanı

(TAKS:0,40-KAKS:0,90) Boş 16.091.600,00 482.748,00 05.09.2023

10:00

2. İhale Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu'nun 35/a ve 36. maddeleri uyarınca "Kapalı Teklif Usulü" ile yapılacaktır (İdare, geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihaleyi sonuçlandırır. Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılacaktır. Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilecektir.).

3. Şartname bedeli 5.000,00 TL (BeşBinTürkLirası) olup, İhale dokümanı (Şartname ve ekleri) Sancaktepe Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek isteklilerin idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

4. İhale komisyonu, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

5. Herhangi bir sebepten dolayı ihalenin iptal edilmesi halinde şartname bedelinin iadesi yapılmaz.

6. İhaleye Katılabilecekler: Söz konusu ihaleye, ihale yasasında belirtilen niteliklere haiz olan gerçek ve tüzel kişiler katılabilecektir. İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu ve bu kanunun 74 'ncü maddesine dayanılarak çıkarılan yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan kanun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak ve istenilen belgeleri bulundurmak şarttır.

7. İhaleye Katılamayacaklar: 2886 sayılı kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler ile 83. maddede belirtilen şahıslar gerek doğrudan gerekse bir vasıta ile ihaleye giremezler. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenler arttırmaya girmiş ve üzerine ihale yapılmış bulunursa, ihale bozularak muvakkat teminatı, mukavele yapılmış ise mukavele feshedilerek kesin teminatı irad kaydedilir.

8. İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

9. İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

1- İkametgâh belgesi, Nüfus Kayıt Örneği ve Noter tasdikli imza beyannamesi,

3- Geçici teminat mektubu veya makbuzu ile şartname ve eklerinin satın alındığını gösterir belge.

4- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

5- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

6-İdare ve istekliler tarafından onaylı “Şartname” ve “Yer Görme Belgesi”

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

1- İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2- Noter tasdikli imza sirküsü, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya onaylı sureti ile yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.

3- Geçici teminat mektubu veya makbuzu ile şartname ve eklerinin satın alındığını gösterir belge.

4- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

5- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

6- İdare ve istekliler tarafından onaylı “Şartname” ve “Yer Görme Belgesi”

C) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

10. Tekliflerin Verilmesi: Teklifler 04.05.2023 tarihinde Pazartesi günü saat 15.00’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Komisyon Başkanlığına teslim edilmek üzere Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne verilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfa komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen gün ve saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

11. Satış Bedelinin Ödenmesi: Satış bedelinin tamamı defaten ve nakit olarak ödenecektir. İLAN OLUNUR.