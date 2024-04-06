Sancaktepe Belediyesi başkanlık katından jakuzi çıktı. 6 kişilik topluca girilebilir

Yerel seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde belediye başkanlığını CHP'nin adayı Alper Yeğin'in kazındığının belli olmasının ardından AK Partili Başkanı'ın yönettiği ilçede ertesi gün ramazan çadırının kurulmaması dikkat çekmiş ve tepkilere neden olmuştu.

Bu kez Sancaktepe Belediye'si bir jakuzi iddiası ile gündeme geldi. AK Parti'den CHP'ye geçen Sancaktepe Belediyesi'nin başkanlık katına bir jakuzi bulunduğu belirtildi. Binada jakuzi bulunduğu iddiası ise fotoğrafları ise gazeteci Mehmet Andaç'tan geldi. Andaç temsili bir jakuzi fotoğrafı paylayaşarak başkanlık katında bir benzerinin bulunduğunu söyledi.