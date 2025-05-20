Sancaktepe’de 19 Mayıs coşkusu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sancaktepe’de 19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Sancaktepe'de tören düzenlendi. Sancatepe Atatürk anıtında gerçekleştirilen törende, Sancaktepe Kaymakamı Naif Yavuz ve Belediye Başkanı Alper Yeğin tarafından çelenk sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından, gençlik yürüyüşü gerçekleştirildi. Kutlamalar, Sancaktepe'li gençlerin ve sporcuların gösterileri ile devam etti. Buradaki programda konuşma yapan Alper Yeğin gençliğin önemine ve Atatürk'ün gençliğe olan inancına dikkat çekti.

Günün son programı ise Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezinde gerçekleşti. Sancaktepe Anadolu Halk Dansları Topluluğu'nun gösterisi ve Mert Demir konserinin yapıldığı etkinlikte katılımcılar eğlenceli anlar yaşadı.

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin etkinlikte yaptığı konuşmada "Cumhuriyetimizin teminatı olan gençlerimizin sergilediği performans, bizlere büyük bir gurur ve umut verdi. Emeği geçen tüm gençlerimize, eğitmenlerimize ve katkı sunan herkese teşekkür ediyor; Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm istiklal kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anıyorum" diye konuştu.

Sancaktepe’de 19 Mayıs coşkusu

Sancaktepe’de 19 Mayıs coşkusu

Sancaktepe’de 19 Mayıs coşkusu

Sancaktepe’de 19 Mayıs coşkusu

Sancaktepe’de 19 Mayıs coşkusu

Sancaktepe’de 19 Mayıs coşkusu

Sancaktepe’de 19 Mayıs coşkusu

Son Haberler
Asya borsaları tarife savaşında ne yönde gidecek? (20 Mayıs 2025)
Asya borsaları tarife savaşında ne yönde gidecek?
TÜİK açıkladı! Tarımsal girdi fiyatları belli oldu
TÜİK açıkladı! Tarımsal girdi fiyatları belli oldu
TCMB duyurdu: Nisan ayı konut fiyat endeksi belli oldu
TCMB duyurdu: Nisan ayı konut fiyat endeksi belli oldu
Galatasaray'ın çılgın kutlama planı: Hedef 1 milyon
Galatasaray'ın çılgın kutlama planı: Hedef 1 milyon
Xiaomi’den 6,9 milyar dolarlık çip hamlesi
Xiaomi’den 6,9 milyar dolarlık çip hamlesi