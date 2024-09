Sancaktepe'de 'Baklava yolsuzluğu'. 3 buçuk milyon lira harcamışlar

CHP’nin Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, AKP’li Sancaktepe eski Belediye Başkanı Şeyma Döğücü döneminde gerçekleştirilen akraba atamalarını, yapılan israfları ve yolsuzlukları canlı yayında teker teker anlattı.

“NİYE AKRABALARINI İŞE ALIP MEMUR YAPTIN? ÇIKIP ANLATSANA MİLLETE?”

Şeyma Döğücü’ye seslenen Yeğin, “Niye akrabalarını işe alıp memur yaptın? Çıkıp anlatsana millete? Neye güvenerek yaptırdın?” diyerek hesap sordu.

Döğücü döneminde, şuursuzca para harcandığını ifade eden Yeğin, Döğücü’nün akrabaları dışında belediyede AKP’li Meclis üyelerinin akrabalarının da işe alındığını, seçime 1 ay kala belediyenin 400-500 milyon lira gibi bir rakamla borçlandırıldığını, AKP'lilerin sponsorluklarla yakınlarını umreye ve ABD tatiline gönderdiklerini söyledi.

"3.500.000 LİRA BAKLAVAYA HARCAMIŞLAR"

Belediyenin Şeyma Döğücü döneminde israf yaptığını söyleyen Yeğin, “1 Ocak'ta kilosunu 750 liradan 4750 kilo baklava almış adamlar. Bugün kilosu 500 lira. Alınan lokumun üzerinde AKP adayı Şeyma Döğücü'nün adının yazdığı kutuların parasını istiyorlar. Bu ilçenin parasını ona buna peşkeş çekenler bu ilçeye israfı öğrettiler” ifadelerini kullandı.

“SEÇİME 1 AY KALA BU BELEDİYEYİ 400- 500 MİLYON BORÇLANDIRMAK İSRAFTIR”

Yeğin açıklamalarının devamında şunları söyledi,

“İsraf her AKP yöneticisinin birinci dereceden yakınını işe almaktır. Her meclis üyesinin akrabalarını işe almaktır. Her ilçenin önünden geçen adamı işe almaktır. İlçeye çalışanlarını göndermek israftır. İlçe başkanının altına verilen araba israftır. Hayali ihaleler israftır. Seçime 1 ay kala bu belediyeyi 400- 500 milyon borçlandırmak israftır. 3 ayda belediyenin 10 aylık bütçesini harcamak israftır. İsraf bunlardır kardeşim ya. Bu ülkenin parasını ona buna peşkeş çekenler bu ilçeye israfı öğrettiler.

Biz sponsorlukla milleti umreye göndermiyoruz. Biz sponsorlukla milleti ABD tatiline göndermiyoruz. Mütteahhitlerden alınan avantalarla meclis üyelerini tatile de göndermiyoruz. Bu ilçe bunları yaşadı. Herkeste şahit” ifadelerini kullandı.