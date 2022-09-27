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Balkondan düşerek ölen Ukraynalı fotomodelin davasında 'köpek' araştırması

Sancaktepe’de 10 Haziran 2021’de balkondan düşerek hayatını kaybeden Anzelika Srabiants’ın (33) ölümüne ilişkin davada bahsedilen köpek ile sanığa ait olduğu iddia edilen köpeğin aynı olup olmadığının araştırılması için bilirkişi raporu talep edildi. Mahkeme sanık Burak Ercan’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 17:47
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Sancaktepe'de balkondan düşerek ölen Ukraynalı fotomodelin davasında 'köpek' araştırması

Balkondan düşerek ölen Ukraynalı fotomodelin davasında 'köpek' araştırması
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Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Burak Ercan getirildi. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Olay günü sitede güvenlik görevlisi olan Mehmet Yücel tanık olarak dinlendi. Mehmet Yücel, "Ben olayın olduğu sitede güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. Halen de çalışmaya devam ediyorum. Olayın olduğu gün ben vardım. Sanığın üst komşusu tarafından güvenlik noktası arandı. Balkondan birinin düştüğünü söylediler. Ben bunun üzerine koşar adımlarla olay yerine gittim. Bayan yerde yatıyordu. Başında Burak bey vardı. Ne olduğunu sorduğumda Burak bey bana kendini balkondan attığını söyledi. Sonra ambulans ve polisi aradım" dedi. Mehmet Yücel savunmasının devamında, "Ölen bayanla sanık aynı siteye birlikte geldiler. 10 dakika sonra yukarıda belirttiğim şekilde olay yaşandı. Burak beyin bir tane siyah köpeği var. Onun haricinde başka bir köpek görmedim. Cüsseli bir köpekti. Ancak cinsini bilmiyorum" diye konuştu. Daha sonra tanığa dosyada bulunan köpeğin resmi gösterildiğinde, "Bahsettiğim köpek resimdeki köpeğe benziyordu. Ancak biraz daha cüsseli gibiydi" dedi.

"GENEL OLARAK İLİŞKİLERİ İYİYDİ"

Mahkemede sanık Burak Ercan ve Anzelika Srabiants’ın arkadaşı da tanık olarak dinlendi. Tanık Sinem Öztürk, "Olayın olduğu günün akşamı birlikte yemek yedik. Sanıkla Anzelika sevgiliydi. Yemek sırasında ufak tefek tartışmaları oldu ancak bunlar her sevgili arasında olabilecek tartışmalar. Sonrasında öpüşüp barıştılar. Genel olarak ilişkileri iyiydi. İlk başta Anzelika mutluydu herhangi bir problemi yoktu. Lavabodan geldikten sonra ağlamaya başladı. Ben neden ağladığını sordum. Bana sanık benimle ilgisiz kalıyor dedi. Anzelika uyuşturucu kullanıyordu. Ben buna şahit oldum. Ancak sanık Burak uyuşturucu kullanmıyordu" diye konuştu.

Sanık Burak Ercan savunmasında, "Maktule daha öncesinde Etiler’de bulunan bir otelde de balkondan atlama girişiminde bulunmuştu. Ben kendisini çekerek engel oldum. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.  

Cumhuriyet savcısı sanığın tutuklu bulunduğu süreyi ve delillerin toplanmış olmasını göz önünde bulundurarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, bahsedilen köpek ile dosya içerisinde videoda bulunan köpeğin aynı köpek olup olmadığının araştırılması için bilirkişiye gönderilmesine karar verdi. Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına da karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

(DHA)

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