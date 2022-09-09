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Eşini taciz ettiğini iddia ettiği kişiyi minibüsle ezmek istedi

Sancaktepe'de bir kişi eşini taciz ettiğini iddia eden şüpheliye minibüsle çarparak, metrelerce sürükledi. Tacizci olduğu ileri sürülen kişi ağır yaralanırken, araç sürücüsü ve eşi gözaltına alındı. 

Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma - 11:50
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Sancaktepe'de eşini taciz ettiğini iddia ettiği kişiyi minibüsle ezmeye çalıştı 

Eşini taciz ettiğini iddia ettiği kişiyi minibüsle ezmek istedi
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Sefa Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde 6 Eylül Salı günü saat 15.00 sıralarında, Funda Y. kendisini daha önce taciz ettiğini iddia ettiği Nevzat A. ile sokakta karşılaştı. Eşi Ömürcan Y.'yi arayarak durumu anlatan kadın, konumu iletti. Bir minibüsle adrese gelen öfkeli eş, tacizci olduğu ileri sürülen Nevzat A.'ya çarparak metrelerce sürükledi. 

Yaşanan olay sonrası taciz şüphelisi Nevzat A. ağır yaralandı. Kadının akrabaları olduğu öğrenilen bir grup da yaralıya sopalarla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralı olduğu öğrenilen Nevzat A.'yı hastaneye kaldırdı. 

Polis ekipleri taciz edildiği iddia edilen kadının kocası Ömürcan Y.'yi gözaltına alındı. Ömürcan Y. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşanan olay çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 

"BİR MİNİBÜS ADAMI ALTINA ALDI" 

Görgü tanığı Tarkan Çiftçi, "Kadın karşı yoldan geliyordu. Tacizci olduğu söylenen kişi de aracını park etmişti. Kadın yaklaşınca araçtan inip kadına bir şeyler söyledi. Kadın ters cevap verdi. Kadın ilerlemeye başladı, o da takip etti. Marketin önüne geldiler. Sonra hızla gelen bir minibüs bu kişiye çarptı. Müdahale ettik. Kadının akrabaları geldi. Sopalar, yumruklar ortalık karıştı" dedi. 

Kaynak: DHA

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