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Hafriyat kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti 

Sancaktepe'de yolun karşısına geçmek isteyen Suriye uyruklu kadına hafriyat kamyonu çarptı. Kamyonun altında kalan kadın hayatını kaybederken, kamyon şoförü gözaltına alındı. 

Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma - 13:56
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Sancaktepe’de hafriyat kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti 

Hafriyat kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti 
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Kaza, saat 11.00 sıralarında Eyüp Sultan Mahallesi Başkent Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; Suriye uyruklu Meryem Kefercumi (22) caddeden yolun karşısına geçmek istedi. O sırada 41 AAK 047 plakalı hafriyat kamyonu karşıya geçmek isteyen kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın kamyonun altında kalarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Sağlık ekipleri kamyon altına kalan kadına yaptığı ilk müdahalenin ardından Kefercumi’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapatarak inceleme yaptı. İncelemelerin ardından hayatını kaybeden Meryem Kefercumi’nin cansız bedeni cenaze aracına konularak otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekipler, kamyon şoförünü gözaltına aldı. 

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor. 

Kaynak: DHA

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