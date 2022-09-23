Sancaktepe'de iki servis minibüsü çarpıştı: Biri ağır 4 yaralı

Osmangazi Mahallesi Atayolu Caddesi'nde Şemsettin H. (38) idaresindeki 34 LAK 937 plakalı servis minibüsü, dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen Kemal D. (31) yönetimindeki 34 LLV 496 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.
Şemsettin H'nin kullandığı servis minibüsü savrularak ağaca çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada araçlarda bulunan Canan K, Onur Ö, Gökhan E. ve Saliha Ü. yaralandı.
Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Saliha Ü'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. (AA)
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