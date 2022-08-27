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Sancaktepe'de komiser yardımcısı başından vurularak öldürüldü 

İstanbul Sancaktepe'de komiser yardımcısı Sinan Aytığ(31), tartıştığı arkadaşı Aynur A.(35) tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü. Aynur A. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 17:28
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Sancaktepe'de komiser yardımcısı başından vurularak öldürüldü 

Sancaktepe'de komiser yardımcısı başından vurularak öldürüldü 
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Olay, Fatih Mahallesi Samandıra-Kartal Bağlantı yolunda saat 03.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; Van'a tayin olan Çavuşbaşı Polis Merkezi Amirliği'nde görevli komiser yardımcısı Sinan Aytığ(31), arkadaşı Aynur A.(35) ile araç içerisinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aynur A. yanında bulunan silahla Sinan Aytığ'ı başından vurdu. Aytığ, yaralanırken, Aynur A. silahı atarak olay yerinden kaçtı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Aytığ'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polisi ekiplerinin araçta yaptığı incelemede, komiser yardımcı Sinan Aytığ'ın silahının belinde olduğunu, araç içinde ve dışında 2 adet boş kovan bulunduğunu tespit etti. Aytığ'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri Aynur A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan hayatını kaybeden komiser yardımcısı Sinan Aytığ'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu yakın zamanda Van'a ataması yapıldığı öğrenildi.  

CENAZE BİTLİS'E GÖTÜRÜLDÜ 
Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Aytığ'ın cenazesi Sultanbeyli Abdurrahman Gazi Camii'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Aytığ'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Bitlis'e götürüldü. (DHA)

 

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Sedat
27.08.2022 20:20
Evlisin çoluk çocuğun var arkadaş derken gönül ilişkisi mi haber tam değil.  
 
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