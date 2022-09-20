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Metro çalışmasında vinç devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Sancaktepe’de metro çalışmasında kurulan vinç devrilerek ikiye bölündü. Olayda 2 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı. Vincin devrilme anları güvenlik kamerasına yansırken olay yeri havdan görüntülendi.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 16:59
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Sancaktepe’de metro çalışmasında vinç devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Metro çalışmasında vinç devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
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Olay, Sancaktepe Yenidoğan Mahallesi Barbaros Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında bir metro inşaatı alanında meydana geldi. İddiaya göre, dün metro çalışmasında kurulan vinç büyük gürültü ile iki ayrı parçaya bölünerek devrildi. Olayda işçilerden 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı. Olayı gören vatandaşlar polis, ambulans ve itfaiye ekiplerine haber verdi. 

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya olay yerinden ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma balattı. Öte yandan vincin devrildiği anlar kameraya yansırken metro çalışmasının yapıldığı alan dron ile havadan görüntüledi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, metro çalışmasındaki vincin büyük bir gürültüyle orta kısmından ikiye bölünerek metro çalışma alanına devrildiği görülüyor.

Kaynak: İHA

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