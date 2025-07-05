Sancaktepe’de Muharrem Ayı’nda oruç açma lokması paylaşıldı

Sancaktepe Belediyesi, Muharrem Ayı dolayısıyla Samandıra Mahalle Evi'nde oruç açma lokması programı düzenledi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'in ev sahipliğinden gerçekleştirildi.

Programda, birlik ve beraberliğin simgesi olan lokmalar paylaşıldı, dualar eşliğinde oruçlar açıldı. Gecenin anlam ve önemine uygun olarak gerçekleştirilen etkinlikte, Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçısı Tolga Sağ ile Eren Yıldırım da katıldı. Programda konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Muharrem Ayı'nın maneviyatına ve toplumsal değerlerine dikkat çekerek, "Muharrem Ayı, sadece bir matem ve yas ayı değil; aynı zamanda birlik, beraberlik ve dayanışma ayıdır. Hz. Hüseyin ve Kerbelâ'da yaşananlar bizlere adaletin, hakkın ve onurun ne denli kıymetli olduğunu hatırlatır. Bu nedenle bu ayda bir araya gelmek, aynı sofrada buluşmak ve lokmamızı paylaşmak bizim için büyük anlam taşıyor. Toplum olarak birliğimizi, kardeşliğimizi pekiştirmeye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Bugün burada bir arada olmamız, bu duyguları yeniden hatırlamamız açısından çok kıymetli.Bu anlamlı buluşmada bizleri yalnız bırakmayan tüm komşularıma, gönlümüze dokunan ezgileriyle programımıza değer katan sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin" şeklinde konuştu.

Samandıra Mahalle Evi'nde gerçekleştirilen program, manevi atmosferiyle katılımcılardan tam not aldı.